https://sputniknews.com.tr/20230309/zaharova-rusya-ve-bm-temsilcileri-tahil-anlasmasinin-gelecegini-13-martta-gorusecek-1068046635.html

Zaharova: Rusya ve BM temsilcileri, tahıl anlaşmasının geleceğini 13 Mart'ta görüşecek

Zaharova: Rusya ve BM temsilcileri, tahıl anlaşmasının geleceğini 13 Mart'ta görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve BM temsilcileri arasında tahıl anlaşmasıyla ilgili toplantının 13 Mart'ta yapılacağını duyurdu. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T18:21+0300

2023-03-09T18:21+0300

2023-03-09T18:21+0300

dünya

mariya zaharova

tahıl

rusya

türkiye

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Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 13 Mart'ta Cenevre'de Rus heyetinin, BM temsilcilerinin katılacağı ve tahıl anlaşmasının akıbetinin ele alınacağı toplantının gerçekleşeceğini söyledi.Zaharova, toplantıya BM'yi temsilen İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebecca Greenspan'ın masada bulunacağını kaydetti.Zaharova, Batı'nın anlaşmada Rus tahıl ve gübresinin ihracatını öngören ikinci bölümün uygulanmasını sürekli çıkmaza sürüklemesi halinde anlaşmanın uzatılmasına dair tahminlerinin olumsuz olacağını söyledi.Anlaşmanın bir paket anlaşma olduğunu ve bunun bizzat BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından önerildiğini anımsatan Zaharova, anlaşmanın her iki bölümünün yerine getirilmesinin garanti altına alınması için her şeyi yaptıklarını, bunun sağlanması halinde tahminlerin olumluya döneceğini ekledi.Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmemesi ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmemesi nedeniyle 120 gün süreli anlaşmanın geleceği tartışmalı hale gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230309/bakan-akar-tahil-girisiminin-devamina-yonelik-bm-ukrayna-ve-rusya-ile-gorusmelerimizi-surduruyoruz-1068036585.html

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