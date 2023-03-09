Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230309/zaharova-rusya-ve-bm-temsilcileri-tahil-anlasmasinin-gelecegini-13-martta-gorusecek-1068046635.html
Zaharova: Rusya ve BM temsilcileri, tahıl anlaşmasının geleceğini 13 Mart'ta görüşecek
Zaharova: Rusya ve BM temsilcileri, tahıl anlaşmasının geleceğini 13 Mart'ta görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve BM temsilcileri arasında tahıl anlaşmasıyla ilgili toplantının 13 Mart'ta yapılacağını duyurdu. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T18:21+0300
2023-03-09T18:21+0300
dünya
mariya zaharova
tahıl
rusya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065988650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9f8e35c716e8fecaa02f24e0712c8b4.jpg
Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 13 Mart'ta Cenevre'de Rus heyetinin, BM temsilcilerinin katılacağı ve tahıl anlaşmasının akıbetinin ele alınacağı toplantının gerçekleşeceğini söyledi.Zaharova, toplantıya BM'yi temsilen İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebecca Greenspan'ın masada bulunacağını kaydetti.Zaharova, Batı'nın anlaşmada Rus tahıl ve gübresinin ihracatını öngören ikinci bölümün uygulanmasını sürekli çıkmaza sürüklemesi halinde anlaşmanın uzatılmasına dair tahminlerinin olumsuz olacağını söyledi.Anlaşmanın bir paket anlaşma olduğunu ve bunun bizzat BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından önerildiğini anımsatan Zaharova, anlaşmanın her iki bölümünün yerine getirilmesinin garanti altına alınması için her şeyi yaptıklarını, bunun sağlanması halinde tahminlerin olumluya döneceğini ekledi.Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmemesi ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmemesi nedeniyle 120 gün süreli anlaşmanın geleceği tartışmalı hale gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230309/bakan-akar-tahil-girisiminin-devamina-yonelik-bm-ukrayna-ve-rusya-ile-gorusmelerimizi-surduruyoruz-1068036585.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065988650_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_a7e2f7cb70b30281e4349022a13875ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, tahıl, rusya, türkiye
mariya zaharova, tahıl, rusya, türkiye

Zaharova: Rusya ve BM temsilcileri, tahıl anlaşmasının geleceğini 13 Mart'ta görüşecek

18:21 09.03.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve BM temsilcileri arasında tahıl anlaşmasıyla ilgili toplantının 13 Mart'ta yapılacağını duyurdu.
Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 13 Mart'ta Cenevre'de Rus heyetinin, BM temsilcilerinin katılacağı ve tahıl anlaşmasının akıbetinin ele alınacağı toplantının gerçekleşeceğini söyledi.

Zaharova, toplantıya BM'yi temsilen İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebecca Greenspan'ın masada bulunacağını kaydetti.

Zaharova, Batı'nın anlaşmada Rus tahıl ve gübresinin ihracatını öngören ikinci bölümün uygulanmasını sürekli çıkmaza sürüklemesi halinde anlaşmanın uzatılmasına dair tahminlerinin olumsuz olacağını söyledi.

Anlaşmanın bir paket anlaşma olduğunu ve bunun bizzat BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından önerildiğini anımsatan Zaharova, anlaşmanın her iki bölümünün yerine getirilmesinin garanti altına alınması için her şeyi yaptıklarını, bunun sağlanması halinde tahminlerin olumluya döneceğini ekledi.
Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmemesi ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmemesi nedeniyle 120 gün süreli anlaşmanın geleceği tartışmalı hale gelmişti.
Tahıl- Rusya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
Ukrayna krizi
Bakan Akar: Tahıl girişiminin devamına yönelik BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz
14:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала