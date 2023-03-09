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YSK'dan seçimde 'Parmak Boyası' kararı: Yasal düzenleme yapılmalı, 14 Mayıs'ta kullanılmayacak
YSK'dan seçimde 'Parmak Boyası' kararı: Yasal düzenleme yapılmalı, 14 Mayıs'ta kullanılmayacak
YSK'dan seçimde parmak boyası kararı geldi. Yapılan açıklamada "Yasal düzenleme yapılmalı. 14 Mayıs'ta kullanılmayacak" denildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)

YSK'dan seçimde 'Parmak Boyası' kararı: Yasal düzenleme yapılmalı, 14 Mayıs'ta kullanılmayacak

19:04 09.03.2023 (güncellendi: 19:09 09.03.2023)
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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YSK'dan seçimde parmak boyası kararı geldi. Yapılan açıklamada "Yasal düzenleme yapılmalı. 14 Mayıs'ta kullanılmayacak" denildi.
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