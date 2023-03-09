https://sputniknews.com.tr/20230309/yskdan-secimde-parmak-boyasi-karari-1068047987.html
YSK'dan seçimde 'Parmak Boyası' kararı: Yasal düzenleme yapılmalı, 14 Mayıs'ta kullanılmayacak
YSK'dan seçimde 'Parmak Boyası' kararı: Yasal düzenleme yapılmalı, 14 Mayıs'ta kullanılmayacak
YSK'dan seçimde parmak boyası kararı geldi. Yapılan açıklamada "Yasal düzenleme yapılmalı. 14 Mayıs'ta kullanılmayacak" denildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T19:04+0300
2023-03-09T19:04+0300
2023-03-09T19:09+0300
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
YSK'dan seçimde 'Parmak Boyası' kararı: Yasal düzenleme yapılmalı, 14 Mayıs'ta kullanılmayacak
19:04 09.03.2023 (güncellendi: 19:09 09.03.2023) Abone ol
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YSK'dan seçimde parmak boyası kararı geldi. Yapılan açıklamada "Yasal düzenleme yapılmalı. 14 Mayıs'ta kullanılmayacak" denildi.