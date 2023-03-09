https://sputniknews.com.tr/20230309/yksde-ikinci-donem-konulari-olmayacak-1068032370.html
YKS'de ikinci dönem konuları olmayacak
YKS'de ikinci dönem konuları olmayacak
Yükseköğretim Kurulu, üniversite adaylarının 17-18 Haziran 2023’de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T13:12+0300
2023-03-09T13:12+0300
2023-03-09T13:15+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
ösym
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite adaylarının 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına ilişkin kararını ÖSYM'ye iletti.Kuruldan yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece bölgedekileri değil, tüm Türkiye’deki ortaöğretim öğrencilerini etkilediğine işaret edildi.Bu gerekçeyle YKS ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230308/osym-yks-17-18-haziranda-yapilacak-1067974873.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, ösym
YKS'de ikinci dönem konuları olmayacak
13:12 09.03.2023 (güncellendi: 13:15 09.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Yükseköğretim Kurulu, üniversite adaylarının 17-18 Haziran 2023’de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına karar verdi. Yükseköğretim Kurulunun konuya ilişkin kararı ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konuldu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite adaylarının 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına ilişkin kararını ÖSYM'ye iletti.
Kuruldan yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece bölgedekileri değil, tüm Türkiye’deki ortaöğretim öğrencilerini etkilediğine işaret edildi.
Bu gerekçeyle YKS ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır. Kurulumuz kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle ülkemizde yaşanan bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak, ortaöğretim kurumlarında devam etmekte olan 12. sınıf ikinci dönemi öğrenimine ilişkin müfredattan öğrencilerimizi muaf tutarak 2023 YKS'de soru sorulmamasına karar vermiştir. Alınan karar, ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konulmuştur."