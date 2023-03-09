https://sputniknews.com.tr/20230309/yaptigi-roportaj-sonrasi-isinden-olan-gazeteci-bana-konteyner-vermezler-videomu-silin-diyorlar-1068052674.html

Yaptığı röportaj sonrası işinden olan gazeteci: ‘Bana konteyner vermezler, videomu silin’ diyorlar

Yaptığı röportaj sonrası işinden olan gazeteci: ‘Bana konteyner vermezler, videomu silin’ diyorlar

Uluslararası yayın kuruluşları için gazetecilik yapan Melda Doğan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında deprem bölgesinde yaşadıklarını... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T20:38+0300

2023-03-09T20:38+0300

2023-03-09T20:38+0300

radyo

akşam postasi

deprem

gazeteci

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Deprem bölgesinde, dünyadan 12 televizyon kanalı için gazetecilik yapan Melda Doğan, “Türk halkında depreme müdahalede geç kalındığı konusunda bir öfke hakim” diyerek yaptığı röportaj yüzünden şikayet üzerine işinden olmuştu. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadıklarını anlatan Doğan, “Ben ünlü bir insan değilim, kamuoyu oluşturabilecek bir durumda değilim ama ben bile bir engellemeyle karşılaşıyorsam sahada çalışırken gerisini siz düşünün. Bu bir örnek. Benim yaşadığım şeyi sahada çalışan bütün gazeteciler yaşıyor. Çadır kentte konuştuğum kadının, ‘bana konteyner vermezler, lütfen videomu silin’ demesi çok içler acısı bir durum” dedi.Gazeteci Melda Doğan’ın anlattıkları şöyle:'Sahada her gün karşılaşıyoruz'Biz insanlara mikrofon uzattığımızda çalıştığımız kurumlara göre vatandaşlar konuşuyordu ya da konuşmamayı tercih ediyorlardı ama baskı giderek arttığı için şu anda sokaktaki vatandaştan görüş almaktan korkuyoruz. Çadır kentte konuştuğum kadının, ‘bana konteyner vermezler, lütfen videomu silin’ demesi çok içler acısı bir durum. Şu anda içerisinde bulunduğumuz durumu özetliyor. Zannetmeyin ki bu ekstrem bir durum, sahada bizim her gün karşılaştığımız bir durum. Ekonomi kötü ama vatandaşlar konuşmaya korkuyor. Devlet memuruyum konuşamam diyor, ticaret yapan iş alamam diyor. Herkesin çekinecek korkacak bir sebebi var. Pazardaki vatandaşlar bile benim oğlum polis, benim oğlum öğretmen diyor. Onların bile çekincesi var. Herkesin korkmak için bir sebebi var ve bu yüzden biz sahada çalışan gazeteciler olarak çok zorlanıyoruz. Bu korkunun da içinin boş olmadığını benim yaşadığım olayda gördük. Sahada çalışan herkes aynı baskılarla karşılaşıyor.

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2023

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radyo, deprem, gazeteci