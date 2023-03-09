https://sputniknews.com.tr/20230309/toggdan-on-siparis-duyurusu-1068020071.html
Togg'dan ön sipariş duyurusu
Togg'dan ön sipariş duyurusu
Togg, ön sipariş sürecinin web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın bir tarihte başlatılacağını duyurdu. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T09:21+0300
2023-03-09T09:21+0300
2023-03-09T09:22+0300
türkiye
togg
otomobil
yerli otomobil
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ön sipariş süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi.Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Togg için ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş yapılacak.Kullanıcıların yoğun ilgisiyle 5 Şubat'ta başlayan ancak Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurulan NFT açık artırması ileri bir tarihte gerçekleştirilecek. NFT açık artırmasıyla satışa sunulacak 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu öncelikli teslimat kapsamından çıkarılarak 29 Ekim'de kullanıcılar ile buluşturulmaya başlanacak.Bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyrulan YeniLig yarışması da iptal edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230131/togg-akilli-cihazlari-icin-on-siparis-hakki-3-farkli-yontemle-sunulacak-1066415324.html
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togg, otomobil, yerli otomobil
togg, otomobil, yerli otomobil
Togg'dan ön sipariş duyurusu
09:21 09.03.2023 (güncellendi: 09:22 09.03.2023) Abone ol
Togg, ön sipariş sürecinin web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın bir tarihte başlatılacağını duyurdu.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ön sipariş süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi.
Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Togg için ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş yapılacak.
Kullanıcıların yoğun ilgisiyle 5 Şubat'ta başlayan ancak Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurulan NFT açık artırması ileri bir tarihte gerçekleştirilecek. NFT açık artırmasıyla satışa sunulacak 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu öncelikli teslimat kapsamından çıkarılarak 29 Ekim'de kullanıcılar ile buluşturulmaya başlanacak.
Bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyrulan YeniLig yarışması da iptal edildi.