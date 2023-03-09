Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230309/toggdan-on-siparis-duyurusu-1068020071.html
Togg'dan ön sipariş duyurusu
Togg'dan ön sipariş duyurusu
Togg, ön sipariş sürecinin web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın bir tarihte başlatılacağını duyurdu. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T09:21+0300
2023-03-09T09:22+0300
türkiye
togg
otomobil
yerli otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1f/1062906498_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cc2a13416b56f91d30e6f589568280b0.jpg
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ön sipariş süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi.Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Togg için ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş yapılacak.Kullanıcıların yoğun ilgisiyle 5 Şubat'ta başlayan ancak Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurulan NFT açık artırması ileri bir tarihte gerçekleştirilecek. NFT açık artırmasıyla satışa sunulacak 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu öncelikli teslimat kapsamından çıkarılarak 29 Ekim'de kullanıcılar ile buluşturulmaya başlanacak.Bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyrulan YeniLig yarışması da iptal edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230131/togg-akilli-cihazlari-icin-on-siparis-hakki-3-farkli-yontemle-sunulacak-1066415324.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1f/1062906498_6:0:654:486_1920x0_80_0_0_3150ec352485a98463d0345f9689ef2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
togg, otomobil, yerli otomobil
togg, otomobil, yerli otomobil

Togg'dan ön sipariş duyurusu

09:21 09.03.2023 (güncellendi: 09:22 09.03.2023)
© AATogg
Togg - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Togg, ön sipariş sürecinin web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın bir tarihte başlatılacağını duyurdu.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ön sipariş süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi.
Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Togg için ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş yapılacak.
Kullanıcıların yoğun ilgisiyle 5 Şubat'ta başlayan ancak Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurulan NFT açık artırması ileri bir tarihte gerçekleştirilecek. NFT açık artırmasıyla satışa sunulacak 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu öncelikli teslimat kapsamından çıkarılarak 29 Ekim'de kullanıcılar ile buluşturulmaya başlanacak.
Bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyrulan YeniLig yarışması da iptal edildi.
Togg - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
TÜRKİYE
Togg akıllı cihazları için ön sipariş hakkı 3 farklı yöntemle sunulacak
31 Ocak, 22:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала