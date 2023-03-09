https://sputniknews.com.tr/20230309/toggdan-on-siparis-duyurusu-1068020071.html

Togg'dan ön sipariş duyurusu

Togg'dan ön sipariş duyurusu

Togg, ön sipariş sürecinin web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın bir tarihte başlatılacağını duyurdu. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T09:21+0300

2023-03-09T09:21+0300

2023-03-09T09:22+0300

türkiye

togg

otomobil

yerli otomobil

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ön sipariş süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi.Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Togg için ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş yapılacak.Kullanıcıların yoğun ilgisiyle 5 Şubat'ta başlayan ancak Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurulan NFT açık artırması ileri bir tarihte gerçekleştirilecek. NFT açık artırmasıyla satışa sunulacak 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu öncelikli teslimat kapsamından çıkarılarak 29 Ekim'de kullanıcılar ile buluşturulmaya başlanacak.Bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyrulan YeniLig yarışması da iptal edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230131/togg-akilli-cihazlari-icin-on-siparis-hakki-3-farkli-yontemle-sunulacak-1066415324.html

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