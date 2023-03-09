https://sputniknews.com.tr/20230309/tbmm-genel-kurulunda-chp-hdp-ve-iyi-partinin-grup-onerileri-kabul-edilmedi-1068050185.html

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri reddedildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T19:59+0300

2023-03-09T19:59+0300

2023-03-09T20:01+0300

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tbmm genel kurulu

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cumhuriyet halk partisi (chp)

halkların demokratik partisi (hdp)

hdp

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TBMM'de, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.İYİ Parti'nin "deprem sonrası Mersin'deki nüfus artışı"; HDP'nin "TMMOB'un yetkilerinin alınması" ile CHP'nin "deprem sonrası kayıp vatandaşların bulunması" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 46 bin 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi.Depremlerin ardından halen yüzlerce kişinin kayıp olarak arandığını öne süren Hakverdi, "CHP olarak bu konuda bir komisyon kurduk, halen de çalışıyoruz. Çok sayıda veri topladık. Valiliklerle, başsavcılıklarla, ailelerle görüştük. Kimin hangi enkazdan çıkarıldığı ilk günlerde bilinmiyordu. Sadece Hatay'da 1400'den fazla kimliği tespit edilemeyen vatandaşımız, isimsiz olarak, DNA'sı ve fotoğrafıyla birlikte sadece numarayla mezarlara defnedildi" ifadelerini kullandı.Bu konuda ilgili bakanlıklardan destek alamadıklarını ileri süren Hakverdi, "Bu beceriksiz, liyakatsız ve yeteneksiz bakanlar bu işin altından kalkamaz. Gelin hep birlikte bir komisyon kuralım ve depremde kaybolan yakınlarını arayan insanları birlikte arayalım" dedi.İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, CHP'nin grup önerisine "evet" oyu kullanacaklarını belirterek, "Deprem bölgesinde kimliği belirsiz kaç çocuk defnedildi, kaç ailesiz çocuk bulundu, bunlar nerelere yerleştirildi ve kayıp çocuk sayısı kaçtır?" diye sordu.'1915 refakatsiz çocuktan 1649'u ailelerine teslim edilmiştir'AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bugüne kadar eşi ve benzerine rastlanılmamış bir felaket olduğunu ifade etti.Depremlerde, 230 bin bina ile 645 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü anlatan Gözgeç, AFAD, Adalet, İçişleri, Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim bakanlıklarının, henüz yakınlarına ulaşılamayan, kimliksiz veya kendisini ifade edemeyen çocuklar için yürütülen süreçlere ilişkin koordineli olarak çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.Depremden sonra kurtarılan veya bulunan vatandaşların ve çocukların bulunduğu bina numarası, yer, fotoğraf gibi tüm bilgilerin eksiksiz olarak kayıt edildiğini aktaran Gözgeç, şöyle konuştu:TBMM Genel Kurulunda, daha sonra AK Parti'nin, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin giderilmesine yönelik düzenlemeleri içeren 10'uncu maddesinin yeniden görüşülmesine ilişkin önerisi ele alındı.Görüşmelerin ardından kabul edilen öneri doğrultusunda, kanun teklifinin dün Genel Kurulda kabul edilen 10'uncu maddesi üzerinde tekriri müzakere yapılacak.

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