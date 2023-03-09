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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/swarovski-rusya-pazarindan-cekildigini-duyurdu-1068053839.html
Swarovski, Rusya pazarından çekildiğini duyurdu
Swarovski, Rusya pazarından çekildiğini duyurdu
Dünya kristal devi Swarovski’nin tamamen Rusya pazarından çekilme ve ülkedeki işletmesini kapatma kararı aldığı belirtildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T21:07+0300
2023-03-09T21:07+0300
ukrayna krizi
mücevher
rusya
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Swarovski CEO’su Alexis Nasard, Trend portalına röportajında, “Rusya’da daha önce askıya alınan faaliyetleri bile sürdüremeyeceğimiz kanaatine vardık” ifadesini kullandı.Net tarih vermeyen Nasard, işletmeyi kapatma sürecinin, “ekonomik yaptırımlar ve diğer ticari kısıtlamalar” dahil mevcut yasalara uygun hayata geçirileceğini kaydetti.Swarovski, geçen yılın mart ayında, internet mağazası dahil Rusya’daki satışlarını askıya almıştı.
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mücevher, rusya
mücevher, rusya

Swarovski, Rusya pazarından çekildiğini duyurdu

21:07 09.03.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Multimedya arşivine gidinSwarovski
Swarovski - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
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Dünya kristal devi Swarovski’nin tamamen Rusya pazarından çekilme ve ülkedeki işletmesini kapatma kararı aldığı belirtildi.
Swarovski CEO’su Alexis Nasard, Trend portalına röportajında, “Rusya’da daha önce askıya alınan faaliyetleri bile sürdüremeyeceğimiz kanaatine vardık” ifadesini kullandı.
Net tarih vermeyen Nasard, işletmeyi kapatma sürecinin, “ekonomik yaptırımlar ve diğer ticari kısıtlamalar” dahil mevcut yasalara uygun hayata geçirileceğini kaydetti.
Swarovski, geçen yılın mart ayında, internet mağazası dahil Rusya’daki satışlarını askıya almıştı.
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