https://sputniknews.com.tr/20230309/swarovski-rusya-pazarindan-cekildigini-duyurdu-1068053839.html

Swarovski, Rusya pazarından çekildiğini duyurdu

Swarovski, Rusya pazarından çekildiğini duyurdu

Dünya kristal devi Swarovski’nin tamamen Rusya pazarından çekilme ve ülkedeki işletmesini kapatma kararı aldığı belirtildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T21:07+0300

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ukrayna krizi

mücevher

rusya

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Swarovski CEO’su Alexis Nasard, Trend portalına röportajında, “Rusya’da daha önce askıya alınan faaliyetleri bile sürdüremeyeceğimiz kanaatine vardık” ifadesini kullandı.Net tarih vermeyen Nasard, işletmeyi kapatma sürecinin, “ekonomik yaptırımlar ve diğer ticari kısıtlamalar” dahil mevcut yasalara uygun hayata geçirileceğini kaydetti.Swarovski, geçen yılın mart ayında, internet mağazası dahil Rusya’daki satışlarını askıya almıştı.

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