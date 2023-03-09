https://sputniknews.com.tr/20230309/super-lig-25-hafta-oncesi-avrupada-kritik-sinavlar-1068077578.html
Süper Lig 25. hafta öncesi Avrupa’da kritik sınavlar
Süper Lig 25. hafta öncesi Avrupa’da kritik sınavlar
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Demirgrup Sivasspor UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu aşamasında hem tur için hem de ülke puanı için... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T21:00+0300
2023-03-09T21:00+0300
2023-03-10T13:06+0300
veri maç
radyo
uefa
futbol
lig
süper lig
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Radyo Sputnik’te Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında futbol gündemi değerlendirildi.Fenerbahçe 2008’de UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu aşamasında eleyerek çeyrek final biletini kaptığı Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu önemli maçın başlama düdüğü saat 23.00’da çalacak. Kendisine avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak Jorge Jesus’un öğrencileri aynı rakiple rövanşı bir hafta sonra Perşembe günü, bu kez Kadıköy’de oynayacak.Kupa-3’te yoluna devam eden iki Türk temsilcisinden biri Medipol Başakşehir. Turuncu lacivertlilerin rakibi ise Belçika’nın Gent ekibi. İlk maçtan avantajlı skorla ayrılmak isteyen Emre Belözoğlu’nun takımında eksik oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Gent’te ise Lemajic, Hjulsager ve Tissoudali sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Maç saat 23.00’da.UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finali zorlayacak bir başka takım olan Demirgrup Sivasspor İtalya deplasmanında tur kapısını aralamaya çalışacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresindeki kırmızı beyazlı ekipte 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mustapha Yatabare, Robin Yalçın ile Caner Osmanpaşa kadroda bulunmuyor. Bu maç da saat 23.00’da başlayacak.
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Çağlar Öner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Çağlar Öner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326864_131:0:489:358_100x100_80_0_0_3aff6f60f925681ef0467f87691a1954.jpg
radyo, uefa, futbol, lig, süper lig
radyo, uefa, futbol, lig, süper lig
Süper Lig 25. hafta öncesi Avrupa’da kritik sınavlar
21:00 09.03.2023 (güncellendi: 13:06 10.03.2023) Abone ol
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Demirgrup Sivasspor UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu aşamasında hem tur için hem de ülke puanı için yeşil sahada olacaklar.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında futbol gündemi değerlendirildi.
Fenerbahçe 2008’de UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu aşamasında eleyerek çeyrek final biletini kaptığı Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu önemli maçın başlama düdüğü saat 23.00’da çalacak. Kendisine avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak Jorge Jesus’un öğrencileri aynı rakiple rövanşı bir hafta sonra Perşembe günü, bu kez Kadıköy’de oynayacak.
Kupa-3’te yoluna devam eden iki Türk temsilcisinden biri Medipol Başakşehir. Turuncu lacivertlilerin rakibi ise Belçika’nın Gent ekibi. İlk maçtan avantajlı skorla ayrılmak isteyen Emre Belözoğlu’nun takımında eksik oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Gent’te ise Lemajic, Hjulsager ve Tissoudali sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Maç saat 23.00’da.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finali zorlayacak bir başka takım olan Demirgrup Sivasspor İtalya deplasmanında tur kapısını aralamaya çalışacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresindeki kırmızı beyazlı ekipte 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mustapha Yatabare, Robin Yalçın ile Caner Osmanpaşa kadroda bulunmuyor. Bu maç da saat 23.00’da başlayacak.