https://sputniknews.com.tr/20230309/super-lig-25-hafta-oncesi-avrupada-kritik-sinavlar-1068077578.html

Süper Lig 25. hafta öncesi Avrupa’da kritik sınavlar

Süper Lig 25. hafta öncesi Avrupa’da kritik sınavlar

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Demirgrup Sivasspor UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu aşamasında hem tur için hem de ülke puanı için... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T21:00+0300

2023-03-09T21:00+0300

2023-03-10T13:06+0300

veri maç

radyo

uefa

futbol

lig

süper lig

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064340555_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_39a1ad73517548f94dfbd2d92ced904a.jpg

Radyo Sputnik’te Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında futbol gündemi değerlendirildi.Fenerbahçe 2008’de UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu aşamasında eleyerek çeyrek final biletini kaptığı Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu önemli maçın başlama düdüğü saat 23.00’da çalacak. Kendisine avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak Jorge Jesus’un öğrencileri aynı rakiple rövanşı bir hafta sonra Perşembe günü, bu kez Kadıköy’de oynayacak.Kupa-3’te yoluna devam eden iki Türk temsilcisinden biri Medipol Başakşehir. Turuncu lacivertlilerin rakibi ise Belçika’nın Gent ekibi. İlk maçtan avantajlı skorla ayrılmak isteyen Emre Belözoğlu’nun takımında eksik oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Gent’te ise Lemajic, Hjulsager ve Tissoudali sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Maç saat 23.00’da.UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finali zorlayacak bir başka takım olan Demirgrup Sivasspor İtalya deplasmanında tur kapısını aralamaya çalışacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresindeki kırmızı beyazlı ekipte 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mustapha Yatabare, Robin Yalçın ile Caner Osmanpaşa kadroda bulunmuyor. Bu maç da saat 23.00’da başlayacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Çağlar Öner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326864_131:0:489:358_100x100_80_0_0_3aff6f60f925681ef0467f87691a1954.jpg

Çağlar Öner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326864_131:0:489:358_100x100_80_0_0_3aff6f60f925681ef0467f87691a1954.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Çağlar Öner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326864_131:0:489:358_100x100_80_0_0_3aff6f60f925681ef0467f87691a1954.jpg

radyo, uefa, futbol, lig, süper lig