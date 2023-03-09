Sivas-Kayseri-Niğde bölgesinde yaşanan depremler korkuttu: Bu hatta büyük depremler bekleniyor mu?
© AAKayseri'deki 12 katlı binanın yıkımı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı depremler de devam ederken son günlerde Sivas, Kayseri ve Niğde’de meydana gelen depremler korkuttu. Prof. Dr. Süleyman Pampal uzun zamandır enerji biriktiren hatta büyük deprem olabileceğini ifade ederken Prof. Dr. Naci Görür de küçük boyutlu depremler olabileceğini belirtiyor.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Bu hatta sık sık artçı depremler yaşanırken aynı zamanda Sivas, Kayseri ve Niğde hattında yaşanan depremler de bölge halkını tedirgin etti.
Sivas’ın Gürün, Niğde’nin Bor ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından 7 Mart’ta Kayseri'de 6 dakika arayla 4'ün üzerinde 3 deprem meydana geldi. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri’nin İncesu ilçesinde saat 14.47’deki 4,7’lik depremin ardından Hacılar ilçesinde saat 14.48’de 4,4 ve İncesu ilçesinde saat 14.53’te 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.
‘Haberci depremler olarak depremler olarak değerlendirebiliriz’
Peki, bu hat üzerinde daha büyük depremler bekleniyor mu?
Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sputnik’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Ecemiş fayı kuzeyden Sivas civarından başlıyor, Kayseri, Niğde’nin doğusundan Pozantı üzerinden Mersin’in batısından Akdeniz’e inen büyük ve Türkiye’nin önemli faylarından biridir. Kayseri’de deprem olan yerler de bu fayın üzerinde yer alıyor. Ecemiş fayı tarihte de çok sayıda yıkıcı deprem üretmiş ve 7 ila 8 arası şiddette deprem yaratma potansiyeli var. İncesu civarında oldu depremler. Bu fay iki koldur. Doğudan Hacılar ve Talas üzerinden güneye doğru giden bir kolu var ve bir de İncesu’dan geçip Yeşilhisar’dan aşağı doğru Çamardı doğusundan Pozantı üzerinden Mersin’e doğru inen bir kolu var. Büyük bir fay ve bu son depremler de önemliydi. Bu fayın yıkıcı deprem potansiyelini bize hatırlatan ve bundan sonra tehlikenin varlığını vurgulayan haberci depremler olarak depremler olarak değerlendirebiliriz.”
‘Bu faylar üzerinde 7’nin üzerinde depremler beklenebilir’
Bor’daki depremi de hatırlatan Prof. Dr. Pampal, şunları söyledi:
“Bor da Tuz Gölü fayı ve Ecemiş fayının tam kesiştiği yerde bulunuyor. Niğde tarihsel dönemde çok büyük depremlere sahne olmuş. 1040’tan 30-40 bin kişinin öldüğü depremler var. Tuz Gölü fayı da Bor’dan başlıyor, Niğde, Aksaray, Şereflikoçhisar, Haymana üzerinden Ankara’ya doğru geliyor. Bu fay da çok aktif ve 450-500 kilometreye yaklaşan boyu ile büyük deprem yaratma potansiyeli var. Bor civarında geçtiğimiz hafta depremler oldu, sonra Ecemiş fayı üzerinde Kayseri civarında depremler oldu buralarda da yıkıcı deprem olma potansiyeli olduğunu bize hatırlatıyor. Bu faylar üzerinde 7’nin üzerinde depremler beklenebilir.”
‘Ecemiş fayı da uzun yıllardır enerji biriktiriyor’
Prof. Dr. Pampal, “Tuz gölü fayı yaklaşık bin yıla yakın enerji biriktiriyor. Bazı görüşler iki bin yılı bile telaffuz ediyorlar. Aynı şekilde Ecemiş fayı da uzun yıllardır enerji biriktiriyor. Buralar deformasyon hızı biraz daha yavaştır ama süre ne kadar uzunsa oluşacak deprem o kadar büyük demektir. Uzun zamandır büyük deprem olmadığı için kırılma ihtimali yüksek diyebiliriz” diye de ekledi.
Prof. Dr. Naci Görür: Küçük boyutlu depremler olabilir
Prof. Dr. Naci Görür ise yaptığı açıklamada bu fay üzerinde çok büyük depremler olmayacağını ifade ediyor
“Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4,9 ve 4,2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde. Bu zon KAF’dan ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer VIII olmuştur. 1717 depreminde 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir (Anadolu Gaz.). Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur. Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif… Fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır.”