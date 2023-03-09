https://sputniknews.com.tr/20230309/sivas-kayseri-nigde-bolgesinde-yasanan-depremler-korkuttu-bu-hatta-buyuk-depremler-bekleniyor-mu-1068031025.html

Sivas-Kayseri-Niğde bölgesinde yaşanan depremler korkuttu: Bu hatta büyük depremler bekleniyor mu?

Sivas-Kayseri-Niğde bölgesinde yaşanan depremler korkuttu: Bu hatta büyük depremler bekleniyor mu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı depremler de devam ederken son günlerde Sivas, Kayseri ve Niğde’de meydana gelen depremler korkuttu. Prof... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T12:55+0300

2023-03-09T12:55+0300

2023-03-09T12:55+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kayseri

sivas

niğde

deprem

incesu

gürün

bor

naci görür

süleyman pampal

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Bu hatta sık sık artçı depremler yaşanırken aynı zamanda Sivas, Kayseri ve Niğde hattında yaşanan depremler de bölge halkını tedirgin etti.Sivas’ın Gürün, Niğde’nin Bor ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından 7 Mart’ta Kayseri'de 6 dakika arayla 4'ün üzerinde 3 deprem meydana geldi. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri’nin İncesu ilçesinde saat 14.47’deki 4,7’lik depremin ardından Hacılar ilçesinde saat 14.48’de 4,4 ve İncesu ilçesinde saat 14.53’te 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.‘Haberci depremler olarak depremler olarak değerlendirebiliriz’Peki, bu hat üzerinde daha büyük depremler bekleniyor mu? Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sputnik’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:‘Bu faylar üzerinde 7’nin üzerinde depremler beklenebilir’Bor’daki depremi de hatırlatan Prof. Dr. Pampal, şunları söyledi:‘Ecemiş fayı da uzun yıllardır enerji biriktiriyor’Prof. Dr. Pampal, “Tuz gölü fayı yaklaşık bin yıla yakın enerji biriktiriyor. Bazı görüşler iki bin yılı bile telaffuz ediyorlar. Aynı şekilde Ecemiş fayı da uzun yıllardır enerji biriktiriyor. Buralar deformasyon hızı biraz daha yavaştır ama süre ne kadar uzunsa oluşacak deprem o kadar büyük demektir. Uzun zamandır büyük deprem olmadığı için kırılma ihtimali yüksek diyebiliriz” diye de ekledi.Prof. Dr. Naci Görür: Küçük boyutlu depremler olabilirProf. Dr. Naci Görür ise yaptığı açıklamada bu fay üzerinde çok büyük depremler olmayacağını ifade ediyor

kayseri

sivas

niğde

incesu

gürün

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2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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kayseri, sivas, niğde, deprem, incesu, gürün , bor, naci görür, süleyman pampal