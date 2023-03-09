Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230309/siberaydan-depremzedelere-yardim-vaadi-yapan-sahte-sitelere-yonelik-uyari-1068052565.html
SİBERAY'dan depremzedelere yardım vaadi yapan sahte sitelere yönelik uyarı
SİBERAY'dan depremzedelere yardım vaadi yapan sahte sitelere yönelik uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), depremzedelere yönelik yardım başvurusu vaadi ile hazırlanan sahte internet... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T20:36+0300
2023-03-09T20:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
siberay
deprem
depremzede
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067756870_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_a2563b349cbc6850614eef1791c8cce4.jpg
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından depremzedelere yardım vaadi yapan sahte sitelere yönelik uyarı yayımlandı. Yapılan paylaşımda, "Depremzedelere yönelik yardım başvurusu vaadi ile sahte internet sitelerine yönlendiren ya da ön ödeme talep eden kişilere itibar etmeyin. Resmi ve yetkili kurum/kuruluşlara ait kaynakları takip edin" ifadelerine yer verildi.Paylaşımda, nakdi ödeme, kira veya taşınma yardımı gibi konular için e-Devlet kapısının kullanılması gerektiği kaydedildi.Öte yandan, yardım vaadiyle hesap, kişisel bilgiler veya ön ödeme yapılmasını talep edenlere itibar edilmemesi, oltalama amaçlı oluşturulabilecek sahte/taklit bağlantılara veya içeriklere karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067756870_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_057f162b5afab1d2d7345ff91648ad4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
siberay, deprem, depremzede
siberay, deprem, depremzede

SİBERAY'dan depremzedelere yardım vaadi yapan sahte sitelere yönelik uyarı

20:36 09.03.2023 (güncellendi: 20:38 09.03.2023)
© İHATürkiye ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı
Türkiye ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), depremzedelere yönelik yardım başvurusu vaadi ile hazırlanan sahte internet sitelerine karşı uyardı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından depremzedelere yardım vaadi yapan sahte sitelere yönelik uyarı yayımlandı.
Yapılan paylaşımda, "Depremzedelere yönelik yardım başvurusu vaadi ile sahte internet sitelerine yönlendiren ya da ön ödeme talep eden kişilere itibar etmeyin. Resmi ve yetkili kurum/kuruluşlara ait kaynakları takip edin" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, nakdi ödeme, kira veya taşınma yardımı gibi konular için e-Devlet kapısının kullanılması gerektiği kaydedildi.
Öte yandan, yardım vaadiyle hesap, kişisel bilgiler veya ön ödeme yapılmasını talep edenlere itibar edilmemesi, oltalama amaçlı oluşturulabilecek sahte/taklit bağlantılara veya içeriklere karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала