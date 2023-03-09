https://sputniknews.com.tr/20230309/siberaydan-depremzedelere-yardim-vaadi-yapan-sahte-sitelere-yonelik-uyari-1068052565.html
SİBERAY'dan depremzedelere yardım vaadi yapan sahte sitelere yönelik uyarı
SİBERAY'dan depremzedelere yardım vaadi yapan sahte sitelere yönelik uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), depremzedelere yönelik yardım başvurusu vaadi ile hazırlanan sahte internet... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T20:36+0300
2023-03-09T20:36+0300
2023-03-09T20:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
siberay
deprem
depremzede
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından depremzedelere yardım vaadi yapan sahte sitelere yönelik uyarı yayımlandı. Yapılan paylaşımda, "Depremzedelere yönelik yardım başvurusu vaadi ile sahte internet sitelerine yönlendiren ya da ön ödeme talep eden kişilere itibar etmeyin. Resmi ve yetkili kurum/kuruluşlara ait kaynakları takip edin" ifadelerine yer verildi.Paylaşımda, nakdi ödeme, kira veya taşınma yardımı gibi konular için e-Devlet kapısının kullanılması gerektiği kaydedildi.Öte yandan, yardım vaadiyle hesap, kişisel bilgiler veya ön ödeme yapılmasını talep edenlere itibar edilmemesi, oltalama amaçlı oluşturulabilecek sahte/taklit bağlantılara veya içeriklere karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
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siberay, deprem, depremzede
siberay, deprem, depremzede
SİBERAY'dan depremzedelere yardım vaadi yapan sahte sitelere yönelik uyarı
20:36 09.03.2023 (güncellendi: 20:38 09.03.2023) Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), depremzedelere yönelik yardım başvurusu vaadi ile hazırlanan sahte internet sitelerine karşı uyardı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından depremzedelere yardım vaadi yapan sahte sitelere yönelik uyarı yayımlandı.
Yapılan paylaşımda, "Depremzedelere yönelik yardım başvurusu vaadi ile sahte internet sitelerine yönlendiren ya da ön ödeme talep eden kişilere itibar etmeyin. Resmi ve yetkili kurum/kuruluşlara ait kaynakları takip edin" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, nakdi ödeme, kira veya taşınma yardımı gibi konular için e-Devlet kapısının kullanılması gerektiği kaydedildi.
Öte yandan, yardım vaadiyle hesap, kişisel bilgiler veya ön ödeme yapılmasını talep edenlere itibar edilmemesi, oltalama amaçlı oluşturulabilecek sahte/taklit bağlantılara veya içeriklere karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.