https://sputniknews.com.tr/20230309/scholzun-yardimcisi-kukies-rus-dogalgazindan-vazgecme-almanya-icin-cok-buyuk-stres-yaratti-1068014363.html
Scholz’un yardımcısı Kukies: Rus doğalgazından vazgeçme Almanya için çok büyük stres yarattı
Scholz’un yardımcısı Kukies: Rus doğalgazından vazgeçme Almanya için çok büyük stres yarattı
Almanya Başbakanının ekonomiden sorumlu yardımcısı Kukies, Rus gazından vazgeçme kararının Almanya için büyük stres kaynağı olduğunu, Rus gazını ikame etmenin... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T00:36+0300
2023-03-09T00:36+0300
2023-03-09T00:36+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
doğalgaz
rusya
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ABD’nin Houston şehrinde düzenlenen CERAWeek Uluslararası Enerji Konferansı’na katılan Almanya Başbakan Yardımcısı Jörg Kukies, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Çok büyük bir stresti. Gazın yarısından fazlası Almanya’ya düşüyordu. Açıkçası ikame etmesi zor oldu” ifadesini kullandı.Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, CNN’e açıklamasında, Alman ekonomisinin Rus gazından vazgeçişi “kolay” atlayarak krize düşmediğini ve enerji kıtlığı hissetmediğini söylemişti.
almanya
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almanya, doğalgaz, rusya
Scholz’un yardımcısı Kukies: Rus doğalgazından vazgeçme Almanya için çok büyük stres yarattı
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Almanya Başbakanının ekonomiden sorumlu yardımcısı Kukies, Rus gazından vazgeçme kararının Almanya için büyük stres kaynağı olduğunu, Rus gazını ikame etmenin çok zor bir görev olduğunu belirtti.
ABD’nin Houston şehrinde düzenlenen CERAWeek Uluslararası Enerji Konferansı’na katılan Almanya Başbakan Yardımcısı Jörg Kukies, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Çok büyük bir stresti. Gazın yarısından fazlası Almanya’ya düşüyordu. Açıkçası ikame etmesi zor oldu” ifadesini kullandı.
Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, CNN’e açıklamasında, Alman ekonomisinin Rus gazından vazgeçişi “kolay” atlayarak krize düşmediğini ve enerji kıtlığı hissetmediğini söylemişti.