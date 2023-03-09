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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/scholzun-yardimcisi-kukies-rus-dogalgazindan-vazgecme-almanya-icin-cok-buyuk-stres-yaratti-1068014363.html
Scholz’un yardımcısı Kukies: Rus doğalgazından vazgeçme Almanya için çok büyük stres yarattı
Scholz’un yardımcısı Kukies: Rus doğalgazından vazgeçme Almanya için çok büyük stres yarattı
Almanya Başbakanının ekonomiden sorumlu yardımcısı Kukies, Rus gazından vazgeçme kararının Almanya için büyük stres kaynağı olduğunu, Rus gazını ikame etmenin... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T00:36+0300
2023-03-09T00:36+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
doğalgaz
rusya
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ABD’nin Houston şehrinde düzenlenen CERAWeek Uluslararası Enerji Konferansı’na katılan Almanya Başbakan Yardımcısı Jörg Kukies, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Çok büyük bir stresti. Gazın yarısından fazlası Almanya’ya düşüyordu. Açıkçası ikame etmesi zor oldu” ifadesini kullandı.Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, CNN’e açıklamasında, Alman ekonomisinin Rus gazından vazgeçişi “kolay” atlayarak krize düşmediğini ve enerji kıtlığı hissetmediğini söylemişti.
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almanya, doğalgaz, rusya
almanya, doğalgaz, rusya

Scholz’un yardımcısı Kukies: Rus doğalgazından vazgeçme Almanya için çok büyük stres yarattı

00:36 09.03.2023
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
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Almanya Başbakanının ekonomiden sorumlu yardımcısı Kukies, Rus gazından vazgeçme kararının Almanya için büyük stres kaynağı olduğunu, Rus gazını ikame etmenin çok zor bir görev olduğunu belirtti.
ABD’nin Houston şehrinde düzenlenen CERAWeek Uluslararası Enerji Konferansı’na katılan Almanya Başbakan Yardımcısı Jörg Kukies, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Çok büyük bir stresti. Gazın yarısından fazlası Almanya’ya düşüyordu. Açıkçası ikame etmesi zor oldu” ifadesini kullandı.
Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, CNN’e açıklamasında, Alman ekonomisinin Rus gazından vazgeçişi “kolay” atlayarak krize düşmediğini ve enerji kıtlığı hissetmediğini söylemişti.
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