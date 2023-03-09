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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230309/saglik-bakani-koca-iskenderunda-depremzedeleri-ziyaret-etti-1068050065.html
Sağlık Bakanı Koca, İskenderun'da depremzedeleri ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca, İskenderun'da depremzedeleri ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerle bir araya... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T19:56+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremzedeleri ziyaret etti.İskenderun Millet Bahçesi'ndeki çadır kente gelen Bakan Koca, çadırda kalan depremzedelerle sohbet etti.Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Koca, çadır kentte Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan aşevine geçerek yemek dağıttı.Çocuklarla da görüşen Bakan Koca, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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fahrettin koca, deprem, depremzede, iskenderun
fahrettin koca, deprem, depremzede, iskenderun

Sağlık Bakanı Koca, İskenderun'da depremzedeleri ziyaret etti

19:56 09.03.2023
© AASağlık Bakanı Koca, İskenderun'da depremzedeleri ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca, İskenderun'da depremzedeleri ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremzedeleri ziyaret etti.
İskenderun Millet Bahçesi'ndeki çadır kente gelen Bakan Koca, çadırda kalan depremzedelerle sohbet etti.
Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Koca, çadır kentte Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan aşevine geçerek yemek dağıttı.
Çocuklarla da görüşen Bakan Koca, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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