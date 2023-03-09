https://sputniknews.com.tr/20230309/rus-tenisciler-wimbledona-katilabilmek-icin-davranis-kodu-imzalamak-zorunda---1068044610.html

'Rus tenisçiler Wimbledon'a katılabilmek için davranış kodu imzalamak zorunda'

'Rus tenisçiler Wimbledon'a katılabilmek için davranış kodu imzalamak zorunda'

İngiliz basını bu yıl düzenlenecek Wimbledon tenis turnuvasına katılmak isteyen Rus tenisçilere davranış kodu imzalama zorunluluğu getirildiğini yazdı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T17:09+0300

2023-03-09T17:09+0300

2023-03-09T17:09+0300

spor

wimbledon tenis turnuvası

tenis turnuvası

rus

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2022 yılında Wimbledon'a katılmasına izin verilmeyen Rus tenisçilere bu yıl ön koşulla kapıların açılacağı İngiliz basınına yansıdı. Daily Mail, kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, turnuvaya katılmak isteyen Rus tenisçilere davranış kodu imzalama zorunluluğu getirilmesinin önerildiğini ve bu önerinin hükümet tarafından desteklendiğini yazdı. Davranış kodunda ne tür maddelerin yer alacağına dair bilgi verilmezken Rus bayrağı taşınması veya Rusya hakkında olumlu açıklamalar yapılması gibi Rusya'yı destekleyici cinsten her türlü eylemin cezaya tabi olmasının beklendiği ifade edildi. Eski İngiltere Spor ve Turizm Bakanı Nigel Huddleston'ın Rus tenisçilere Rusya'nın Ukrayna'daki silahlı faaliyetleri eleştiren açıklamalar yapma zorunluluğu getirilmesini önerdiğini anımsatan Daily Mail, bu önerinin destek bulmadığını da kaydetti. Rus ve Belaruslu tenisçiler, Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle geçen yılki Wimbledon turnuvasına kabul edilmemişti.

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wimbledon tenis turnuvası, tenis turnuvası, rus