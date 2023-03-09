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https://sputniknews.com.tr/20230309/ramazan-kolilerinin-fiyatlari-belli-oldu-en-ucuz-koliye-yuzde-131-zam-1068021212.html
Ramazan kolilerinin fiyatları belli oldu: En ucuz koliye yüzde 131 zam
Ramazan kolilerinin fiyatları belli oldu: En ucuz koliye yüzde 131 zam
Ramazan'ın başlamasına günler kala vatandaşları heyecan sararken, bu ay ile özdeşleşen gıda ürünlerinin fiyatıda belli olmaya başladı. Ramazan kolisi fiyatları... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T10:02+0300
2023-03-09T10:02+0300
ekonomi
ramazan
koli
zam
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Ramazan ayının yaklaşmasıyla kumanya ve erzak kolileri de piyasaya çıkmaya başladı. Zincir marketler, farklı büyüklükte ve farklı sayıda ürün içeren kolileri satışa sundu.Ekonomim gazetesinin haberine göre; gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, Ramazan kolilerine de yansıdı. Bu yıl en küçük Ramazan kolisindeki fiyata artışı, yıllık yüzde 131 oldu. Geçen yıl en küçük ‘klasik’ Ramazan kolisinin fiyatı 99.90 liradan satılırken, bu yıl 229.90 liradan satışa sunuldu.Fiyat arttı, ürün sayısı azaldıYine geçen yıl en büyük ‘lüks’ Ramazan kolisinin fiyatı 289.90 lira iken, bu yıl yüzde 89.6 artış ile 549.90 liradan satışa sunuldu. Diğer yandan bu yıl bazı zincir marketler Ramazan kolisini düzenlerken, içine koydukları ürünleri sayısını da azalttılar.Kolilerde geçen yıl ortalama 33 ürün yer alırken, bu yıl ürün sayısı ortalama 30’a indi. Kolilerdeki ürün sayısının azaltılması, fiyata da yansıyor. Kolinin içinde bulunan temel gıda ürünleri salça, tuz, ayçiçeği yağı, un, kuru fasulye, çay, reçel, hazır çorba, küp şeker, makarna ve gazlı içecek olarak sıralanıyor.Deprem çalışmaları nedeniyle Ramazan telaşının henüz başlamadığına dikkat çeken İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGDOT) Mustafa Karlı, fiyatların son birkaç aydır aşağı yukarı fiyatların aynı seviyede seyrettiğini söyledi.Kendisinin deprem bölgesinde olduğunu ve çok ciddi mağduriyetlerin yaşandığını belirten Karlı, şöyle konuştu:
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ramazan, koli, zam
ramazan, koli, zam

Ramazan kolilerinin fiyatları belli oldu: En ucuz koliye yüzde 131 zam

10:02 09.03.2023
© İHARamazan kolisi
Ramazan kolisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© İHA
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Ramazan'ın başlamasına günler kala vatandaşları heyecan sararken, bu ay ile özdeşleşen gıda ürünlerinin fiyatıda belli olmaya başladı. Ramazan kolisi fiyatları geçtiğimiz yılın ramazan ayına göre yüzde 131 artarak rekor kırdı. 2022’de 99.90 lira olan küçük kolilerin fiyatı fırladı.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla kumanya ve erzak kolileri de piyasaya çıkmaya başladı. Zincir marketler, farklı büyüklükte ve farklı sayıda ürün içeren kolileri satışa sundu.
Ekonomim gazetesinin haberine göre; gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, Ramazan kolilerine de yansıdı. Bu yıl en küçük Ramazan kolisindeki fiyata artışı, yıllık yüzde 131 oldu. Geçen yıl en küçük ‘klasik’ Ramazan kolisinin fiyatı 99.90 liradan satılırken, bu yıl 229.90 liradan satışa sunuldu.

Fiyat arttı, ürün sayısı azaldı

Yine geçen yıl en büyük ‘lüks’ Ramazan kolisinin fiyatı 289.90 lira iken, bu yıl yüzde 89.6 artış ile 549.90 liradan satışa sunuldu. Diğer yandan bu yıl bazı zincir marketler Ramazan kolisini düzenlerken, içine koydukları ürünleri sayısını da azalttılar.
Kolilerde geçen yıl ortalama 33 ürün yer alırken, bu yıl ürün sayısı ortalama 30’a indi. Kolilerdeki ürün sayısının azaltılması, fiyata da yansıyor. Kolinin içinde bulunan temel gıda ürünleri salça, tuz, ayçiçeği yağı, un, kuru fasulye, çay, reçel, hazır çorba, küp şeker, makarna ve gazlı içecek olarak sıralanıyor.
Deprem çalışmaları nedeniyle Ramazan telaşının henüz başlamadığına dikkat çeken İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGDOT) Mustafa Karlı, fiyatların son birkaç aydır aşağı yukarı fiyatların aynı seviyede seyrettiğini söyledi.
Kendisinin deprem bölgesinde olduğunu ve çok ciddi mağduriyetlerin yaşandığını belirten Karlı, şöyle konuştu:
"Gıda fiyatlarında çok fazla yükselme yok. Gıda ürünlerinin fiyatları üç beş ay öncesine göre daha uygun. Örneğin 18 litrelik bir ayçiçeği yağının fiyatı 640 liraydı, şu an 550 liradan satılıyor. Şu an 300 liranın altında bir koli yok. 300, 400 ve 500 lira gibi koli fiyatları mevcut. Bu koliler talebe göre şekilleniyor. Geçen seneye göre Ramazan kolileri biraz yüksek."
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