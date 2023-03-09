https://sputniknews.com.tr/20230309/putin-ve-sisi-gida-guvenligini-gorustu-1068057741.html

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, gıda güvenliğini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, gıda güvenliğini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin bugünkü telefon görüşmesinde Rus tarım ürünlerinin tedariki dahil gıda... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T23:00+0300

2023-03-09T23:00+0300

2023-03-09T23:07+0300

dünya

vladimir putin

abdülffetah sisi

rusya

mısır

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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Mısır tarafının girişimi üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki krizlerin çözümü, Rus tarım ürünlerinin tedariki, enerji ve sanayi alanlarındaki ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı.Putin, gıda güvenliğinin sağlanması bağlamında, İstanbul’dan imzalanan tahıl anlaşmasına Rusya’nın yaklaşımını anlatarak anlaşmanın, Rus gübrenin ihracatıyla ilgili paket dahil eksiksiz hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.İki ülke liderinin, ticari ve insani alanlardaki geleneksel, dostça ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin güçlenerek geliştiğini kaydetti.

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vladimir putin, abdülffetah sisi, rusya, mısır