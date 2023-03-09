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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, gıda güvenliğini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, gıda güvenliğini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin bugünkü telefon görüşmesinde Rus tarım ürünlerinin tedariki dahil gıda... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T23:00+0300
2023-03-09T23:07+0300
dünya
vladimir putin
abdülffetah sisi
rusya
mısır
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Mısır tarafının girişimi üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki krizlerin çözümü, Rus tarım ürünlerinin tedariki, enerji ve sanayi alanlarındaki ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı.Putin, gıda güvenliğinin sağlanması bağlamında, İstanbul’dan imzalanan tahıl anlaşmasına Rusya’nın yaklaşımını anlatarak anlaşmanın, Rus gübrenin ihracatıyla ilgili paket dahil eksiksiz hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.İki ülke liderinin, ticari ve insani alanlardaki geleneksel, dostça ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin güçlenerek geliştiğini kaydetti.
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vladimir putin, abdülffetah sisi, rusya, mısır
vladimir putin, abdülffetah sisi, rusya, mısır

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, gıda güvenliğini görüştü

23:00 09.03.2023 (güncellendi: 23:07 09.03.2023)
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Putin ve Sisi
Putin ve Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Mikhail Klimentyev /
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin bugünkü telefon görüşmesinde Rus tarım ürünlerinin tedariki dahil gıda güvenliği ve enerji alanındaki ortak projeleri değerlendirdikleri belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Mısır tarafının girişimi üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
Görüşmede, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki krizlerin çözümü, Rus tarım ürünlerinin tedariki, enerji ve sanayi alanlarındaki ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı.
Putin, gıda güvenliğinin sağlanması bağlamında, İstanbul’dan imzalanan tahıl anlaşmasına Rusya’nın yaklaşımını anlatarak anlaşmanın, Rus gübrenin ihracatıyla ilgili paket dahil eksiksiz hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
İki ülke liderinin, ticari ve insani alanlardaki geleneksel, dostça ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin güçlenerek geliştiğini kaydetti.
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