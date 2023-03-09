https://sputniknews.com.tr/20230309/prof-vedat-bulut-deprem-bolgesinde-bir-uyuz-salgini-var-1068026251.html
Prof. Vedat Bulut: Deprem bölgesinde bir uyuz salgını var
Prof. Vedat Bulut: Deprem bölgesinde bir uyuz salgını var
Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde uyuz hastalığı tehlikesi olduğunu belirten Prof. Vedat Bulut, depremin... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T12:02+0300
2023-03-09T12:02+0300
2023-03-09T12:02+0300
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uyuz
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Prof. Vedat Bulut: Deprem bölgesinde bir uyuz salgını var
Prof. Vedat Bulut: Deprem bölgesinde bir uyuz salgını var
Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Vedat Bulut Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak deprem bölgesine ilişkin sağlık sorunlarını anlattı. Prof. Bulut uyuz problemine dikkat çekerek şu açıklamaları yaptı:‘Kalabalık yaşam alanlarından kaynaklı bölgede bir uyuz salgını var. Depremden önce uyuz ilaçlarına ulaşımda sıkıntılar vardı deprem ile bu sıkıntılar artarak devam etti. Türk Eczacılar Birliği’nin özverili çalışmaları ile gezici eczaneler kurulmuş olsa da bu problem çözülemedi. Salgın hastalıkların ortaya çıkmasındaki en büyük neden tuvalet ihtiyaçlarının giderilememiş olmasıdır. Örneğin, Hatay’da tuvaletler Asi Nehri üzerine yerleştirildi. Bu büyük bir hatadır, sizin tuvaletleri tank üniteleri ya da kanalizasyon bağlantıları ile kurmuş olmanız gerekirdi.’Bölgedeki temel sorunlardan birisi de depremzede hekimlerin çalışmaya zorlanmalarıydıProf. Dr. Vedat Bulut çevre illerde ve deprem bölgesinde göç sorunu olduğunu belirtirken salgın hastalıkların önüne geçilebilmesi için tavsiyelerde bulundu. Prof. Bulut cümlelerini şöyle sürdürdü:‘Kentlerden köylere ciddi göçler yaşandı ve köylerde kapasitelerinin üzerinde nüfus yoğunlukları oluştu. Deprem bölgesinin çevresinde yer alan illerimiz de yoğun bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldılar. Buralarda salgın hastalıkların önüne geçilebilmesi için gelişen yeni nüfus yapılarına göre aile sağlığı merkezlerinin yeniden yapılandırılmaları gerekiyor. Ayrıca bölgedeki en temel sorunlardan birisi de depremzede hekimlerin çalışmaya zorlanmalarıydı. Türkiye’nin diğer vilayetlerinden gelen hekimler ile depremzede hekimlerin yer değiştirmeleri daha doğru olurdu.’
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
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radyo, deprem, salgın, salgın hastalık, uyuz, аудио
radyo, deprem, salgın, salgın hastalık, uyuz, аудио
Prof. Vedat Bulut: Deprem bölgesinde bir uyuz salgını var
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Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde uyuz hastalığı tehlikesi olduğunu belirten Prof. Vedat Bulut, depremin ardından bir ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen bölgede tuvalet sorunlarının çözülmediğini söyledi.
Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Vedat Bulut Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak deprem bölgesine ilişkin sağlık sorunlarını anlattı. Prof. Bulut uyuz problemine dikkat çekerek şu açıklamaları yaptı:
‘Kalabalık yaşam alanlarından kaynaklı bölgede bir uyuz salgını var. Depremden önce uyuz ilaçlarına ulaşımda sıkıntılar vardı deprem ile bu sıkıntılar artarak devam etti. Türk Eczacılar Birliği’nin özverili çalışmaları ile gezici eczaneler kurulmuş olsa da bu problem çözülemedi. Salgın hastalıkların ortaya çıkmasındaki en büyük neden tuvalet ihtiyaçlarının giderilememiş olmasıdır. Örneğin, Hatay’da tuvaletler Asi Nehri üzerine yerleştirildi. Bu büyük bir hatadır, sizin tuvaletleri tank üniteleri ya da kanalizasyon bağlantıları ile kurmuş olmanız gerekirdi.’
Bölgedeki temel sorunlardan birisi de depremzede hekimlerin çalışmaya zorlanmalarıydı
Prof. Dr. Vedat Bulut çevre illerde ve deprem bölgesinde göç sorunu olduğunu belirtirken salgın hastalıkların önüne geçilebilmesi için tavsiyelerde bulundu. Prof. Bulut cümlelerini şöyle sürdürdü:
‘Kentlerden köylere ciddi göçler yaşandı ve köylerde kapasitelerinin üzerinde nüfus yoğunlukları oluştu. Deprem bölgesinin çevresinde yer alan illerimiz de yoğun bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldılar. Buralarda salgın hastalıkların önüne geçilebilmesi için gelişen yeni nüfus yapılarına göre aile sağlığı merkezlerinin yeniden yapılandırılmaları gerekiyor. Ayrıca bölgedeki en temel sorunlardan birisi de depremzede hekimlerin çalışmaya zorlanmalarıydı. Türkiye’nin diğer vilayetlerinden gelen hekimler ile depremzede hekimlerin yer değiştirmeleri daha doğru olurdu.’