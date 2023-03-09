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Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan İstanbul depremi uyarısı: 100 bin binayı deprem yıkmadan önce biz yıkmalıyız
Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan İstanbul depremi uyarısı: 100 bin binayı deprem yıkmadan önce biz yıkmalıyız
İstanbul Teknik Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, beklenen İstanbul depremine ilişkin, "Büyük bir... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T08:29+0300
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türkiye
istanbul
deprem
mikdat kadıoğlu
istanbul depremi
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NTV yayınında konuşan Kadıoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin meydana getirdiği yıkıma işaret ederek beklenen İstanbul depremi konusunda uyardı.Kadıoğlu şu ifadeleri kullandı:Son TÜİK rakamlarına göre hali hazırda İstanbul'un nüfusu 16 milyona dayandı. Olası bir depremde bunun en büyük dezavantajlardan biri olması bekleniyor.Uzmanlara göre mega kentin nüfusunun 5 milyona düşmesi gerekiyor. Kadıoğlu bu konuda da şöyle konuştu:Türkiye'deki afet yönetimi anlayışını da eleştiren Kadıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
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istanbul, deprem, mikdat kadıoğlu, istanbul depremi
istanbul, deprem, mikdat kadıoğlu, istanbul depremi

Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan İstanbul depremi uyarısı: 100 bin binayı deprem yıkmadan önce biz yıkmalıyız

08:29 09.03.2023 (güncellendi: 08:44 09.03.2023)
© DHAProf. Dr. Mikdat Kadıoğlu
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© DHA
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İstanbul Teknik Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, beklenen İstanbul depremine ilişkin, "Büyük bir kıyamet bekleyeceğiz İstanbul'da. Şu anki afetin 3-4 katından daha fazlasını yaşayacağız. İlk anda birileri gelip şansa birilerini kurtardı, sonrası enkaz altında kalacak" dedi.
NTV yayınında konuşan Kadıoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin meydana getirdiği yıkıma işaret ederek beklenen İstanbul depremi konusunda uyardı.
Kadıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"'Hele olsun, hallederiz abi' mantığı İstanbul'da asla yürümez. Bu bizi öldürür. Ne yapacaksak şimdi yapacağız. Yoksa afetten sonra çok ağlarız. İstanbul'u şimdiden planlamamız lazım."
Son TÜİK rakamlarına göre hali hazırda İstanbul'un nüfusu 16 milyona dayandı. Olası bir depremde bunun en büyük dezavantajlardan biri olması bekleniyor.
Uzmanlara göre mega kentin nüfusunun 5 milyona düşmesi gerekiyor. Kadıoğlu bu konuda da şöyle konuştu:
"İstanbul'a ne hava yetiyor, ne su yetiyor, ne yol yetiyor, ne toprak yetiyor. İstanbul şu anda obez ötesi bir şehir ve çökmüş durumda. Şu anda İstanbul'da 100 bine yakın binanın toptan çökeceği tahmin ediliyor. Bu 100 bin binada 10 daire olsa 10 dairede 1'er kişi... Çok büyük bir rakam. Söylemek istemediğim bir rakam. Son 6 Şubat depremlerinin 3-4 katı. Artık toplantılar falan yapmaya gerek yok. İstanbul'da sorun belli, çözüm belli. 100 bin binayı deprem yıkmadan önce bizim yıkmamız lazım. 100 bin binanın yıkıldığı yerde 10 milyon arama kurtarmacı lazım. Bunu hedeflersek ölmeyi hedefleriz."
Türkiye'deki afet yönetimi anlayışını da eleştiren Kadıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye afet yönetimini yanlış anlıyor. Afet yönetimi, afetten sonraki arama kurtarma, yemek dağıtmak ya da enkazdan adam çıkarmak değildir. Afet yönetimi tüm bunları ortadan kaldıracak önlemleri almaktır. Binaların yıkılmaması için tedbir almaktır. Afet yönetimi odur."
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