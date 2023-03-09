Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan İstanbul depremi uyarısı: 100 bin binayı deprem yıkmadan önce biz yıkmalıyız

"İstanbul'a ne hava yetiyor, ne su yetiyor, ne yol yetiyor, ne toprak yetiyor. İstanbul şu anda obez ötesi bir şehir ve çökmüş durumda. Şu anda İstanbul'da 100 bine yakın binanın toptan çökeceği tahmin ediliyor. Bu 100 bin binada 10 daire olsa 10 dairede 1'er kişi... Çok büyük bir rakam. Söylemek istemediğim bir rakam. Son 6 Şubat depremlerinin 3-4 katı. Artık toplantılar falan yapmaya gerek yok. İstanbul'da sorun belli, çözüm belli. 100 bin binayı deprem yıkmadan önce bizim yıkmamız lazım. 100 bin binanın yıkıldığı yerde 10 milyon arama kurtarmacı lazım. Bunu hedeflersek ölmeyi hedefleriz."