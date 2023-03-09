https://sputniknews.com.tr/20230309/polis-kiligina-giren-iranli-sirp-turistleri-istanbulda-soydu-1068018791.html
Polis kılığına giren İranlı, Sırp turistleri İstanbul'da soydu
Polis kılığına giren İranlı, Sırp turistleri İstanbul'da soydu
İstanbul'da Sırbistan uyruklu iki kadın turistin aracının önü, kendilerine polis süsü veren şahıs tarafından kesildi. Arama ve kontrol bahanesiyle kadınların... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T07:19+0300
2023-03-09T07:19+0300
2023-03-09T07:19+0300
türkiye
iran
sırbistan
türkiye
istanbul
dolandırıcılık
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İstanbul'da araçlarıyla seyir halinde olan Sırbistan uyruklu iki turist kadının önü başka bir araç tarafından kesildi. Kadınları durduran şahıs polis olduğunu söyleyerek, kurbanlarından kimlik ve cüzdanlarını isteyerek paraları kontrol edeceğini söyledi. Kadın turistlerden biri o anları cep telefonuyla kayda aldı. Sahte polis paraları alıp uzaklaşırken, kadınlar ise aracın plakasını ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri aracın güzergahını tespit etti. Kısa süre sonra nerde olduğu belirlenen araç, Esenler ilçesi girişinde durduruldu. İran uyruklu olduğu öğrenilen Yasin M. gözaltına alındı. Şüphelinin polise gösterdiği pasaportun da sahte olduğu ve bu pasaportla araç kiraladığı ortaya çıktı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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iran, sırbistan, türkiye, istanbul, dolandırıcılık
iran, sırbistan, türkiye, istanbul, dolandırıcılık
Polis kılığına giren İranlı, Sırp turistleri İstanbul'da soydu
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İstanbul'da Sırbistan uyruklu iki kadın turistin aracının önü, kendilerine polis süsü veren şahıs tarafından kesildi. Arama ve kontrol bahanesiyle kadınların paralarını alıp kaçan İranlı şüpheli, polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'da araçlarıyla seyir halinde olan Sırbistan uyruklu iki turist kadının önü başka bir araç tarafından kesildi. Kadınları durduran şahıs polis olduğunu söyleyerek, kurbanlarından kimlik ve cüzdanlarını isteyerek paraları kontrol edeceğini söyledi.
Kadın turistlerden biri o anları cep telefonuyla kayda aldı. Sahte polis paraları alıp uzaklaşırken, kadınlar ise aracın plakasını ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri aracın güzergahını tespit etti.
Kısa süre sonra nerde olduğu belirlenen araç, Esenler ilçesi girişinde durduruldu. İran uyruklu olduğu öğrenilen Yasin M. gözaltına alındı. Şüphelinin polise gösterdiği pasaportun da sahte olduğu ve bu pasaportla araç kiraladığı ortaya çıktı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.