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Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı
Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı
Bursa’da müşteri olarak girdiği otelde, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı. O anlar güvenlik... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T14:46+0300
2023-03-09T15:07+0300
yaşam
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bursa
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Merkez Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri olarak otele giren şüpheli, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yaklaşık piyasa değeri 16 bin TL olan cep telefonunu çaldı. Resepsiyon görevlisinin şüpheliye bir anlık bakmasıyla ise görevliye selam vererek hızlıca otelden kaçtı.Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/hirsizlar-evin-catisi-dahil-her-seyi-caldi-geriye-dort-duvar-kaldi-1067925004.html
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telefon, hırsız, bursa
telefon, hırsız, bursa

Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı

14:46 09.03.2023 (güncellendi: 15:07 09.03.2023)
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - ALİ İHSAN UĞUROtele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı
Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - ALİ İHSAN UĞUR
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Bursa’da müşteri olarak girdiği otelde, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri olarak otele giren şüpheli, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yaklaşık piyasa değeri 16 bin TL olan cep telefonunu çaldı.
Resepsiyon görevlisinin şüpheliye bir anlık bakmasıyla ise görevliye selam vererek hızlıca otelden kaçtı.
Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İzmir'de hırsızlar; çatı, pencere ve kapılar dahil olmak üzere bir evin neredeyse her parçasını çaldı, evden geriye yalnızca dört duvar kaldı. Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan evin sahibi, “Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Evden değerli eşya çalarlar, mobilya çalarlar, altın çalarlar ama burada komple ev çalınmış. Biz buna çok şaşırdık dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
TÜRKİYE
Hırsızlar evin çatısı dahil her şeyi çaldı, geriye dört duvar kaldı
7 Mart, 10:43
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