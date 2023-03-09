https://sputniknews.com.tr/20230309/otele-musteri-gibi-girdi-16-bin-tl-degerinde-cep-telefonu-caldi-1068038304.html
Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı
Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı
Bursa’da müşteri olarak girdiği otelde, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı. O anlar güvenlik... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T14:46+0300
2023-03-09T14:46+0300
2023-03-09T15:07+0300
yaşam
telefon
hırsız
bursa
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Merkez Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri olarak otele giren şüpheli, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yaklaşık piyasa değeri 16 bin TL olan cep telefonunu çaldı. Resepsiyon görevlisinin şüpheliye bir anlık bakmasıyla ise görevliye selam vererek hızlıca otelden kaçtı.Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/hirsizlar-evin-catisi-dahil-her-seyi-caldi-geriye-dort-duvar-kaldi-1067925004.html
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telefon, hırsız, bursa
Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı
14:46 09.03.2023 (güncellendi: 15:07 09.03.2023) Abone ol
Bursa’da müşteri olarak girdiği otelde, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri olarak otele giren şüpheli, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yaklaşık piyasa değeri 16 bin TL olan cep telefonunu çaldı.
Resepsiyon görevlisinin şüpheliye bir anlık bakmasıyla ise görevliye selam vererek hızlıca otelden kaçtı.
Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.