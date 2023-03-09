https://sputniknews.com.tr/20230309/otele-musteri-gibi-girdi-16-bin-tl-degerinde-cep-telefonu-caldi-1068038304.html

Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı

Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı

Bursa’da müşteri olarak girdiği otelde, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı. O anlar güvenlik... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T14:46+0300

2023-03-09T14:46+0300

2023-03-09T15:07+0300

yaşam

telefon

hırsız

bursa

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Merkez Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri olarak otele giren şüpheli, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yaklaşık piyasa değeri 16 bin TL olan cep telefonunu çaldı. Resepsiyon görevlisinin şüpheliye bir anlık bakmasıyla ise görevliye selam vererek hızlıca otelden kaçtı.Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230307/hirsizlar-evin-catisi-dahil-her-seyi-caldi-geriye-dort-duvar-kaldi-1067925004.html

bursa

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telefon, hırsız, bursa