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Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: Anadolu yakası Avrupa yakasına nazaran daha az etkilenecek
Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: Anadolu yakası Avrupa yakasına nazaran daha az etkilenecek
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tüm dikkatler olası İstanbul depremine çevrildi. Büyük bir depremin İstanbul'un kapısına dayandığını ifade eden Prof... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T10:55+0300
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türkiye
deprem
naci görür
istanbul depremi
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Katıldığı bir televizyon programında Marmara Denizi ve Erzincan, Tunceli bölgesine dikkat çekerek uyarılar yapan Prof. Dr. Naci Görür, büyük bir depremin İstanbul'un kapısına dayandığını ifade ederek şunları söyledi:
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deprem, naci görür, istanbul depremi
deprem, naci görür, istanbul depremi

Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: Anadolu yakası Avrupa yakasına nazaran daha az etkilenecek

10:55 09.03.2023
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tüm dikkatler olası İstanbul depremine çevrildi. Büyük bir depremin İstanbul'un kapısına dayandığını ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Kimi yerlerde 10 şiddeti bile görülecek. Bu ciddi bir deprem şiddetidir. Bu durumda yapılacak şey şu; İstanbul'u bir an önce depreme hazırlamak" dedi.
Katıldığı bir televizyon programında Marmara Denizi ve Erzincan, Tunceli bölgesine dikkat çekerek uyarılar yapan Prof. Dr. Naci Görür, büyük bir depremin İstanbul'un kapısına dayandığını ifade ederek şunları söyledi:
Burada beklediğimiz deprem en son 1766... 250 senede bir büyük deprem üretiyor İstanbul'da. Evet periyodu bu. Marmara Bölgesi'nde deprem Marmara Denizi'nin içinde olacak. Yani Kuzey Anadolu fayının Marmara'nın iç kısmında olacak. Biz artık fay tartışmasını bırakalım. Bir gerçeklik var. Burada deprem olacak. 99'da deprem 'var, Şarköy'de 1912'de var.
İkisinin arasındaki bölümde 1766'dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Bu boşluk dolacak ve Marmara depremini oluşturacak. Bunu kabul edelim, halk bunu bilsin. Böyle bir deprem olduğu zaman Asya yakası göreceli olarak, Avrupa yakasına nazaran daha az etkilenecek. Burada jeolojik formasyonlar zemin itibarıyla daha güçlü. Anadolu yakası zemin olarak daha güçlü, Avrupa yakası daha zayıf. Dolayısıyla burada hasar göreceli olarak burada daha fazla.
Kıyıya yakın, kıyıdan 10 kilometre içeriye doğru gittiği yerlerde çoğunlukla depremin şiddeti 9 olacak. Kuzeye doğru çıkınca bu düşecek. Ve 8, 7 vs. düşecek. Aynı şekilde Anadolu yakasında da kıyıya paralel kesimlerde 9 şiddeti ve kuzeye doğru azalacak. Kimi yerlerde 10 şiddeti bile görülecek. Bu ciddi bir deprem şiddetidir. Bu durumda yapılacak şey şu; İstanbul'u bir an önce depreme hazırlamak.
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