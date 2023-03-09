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https://sputniknews.com.tr/20230309/metin-gurcan-hakkindaki-casusluk-davasi-ertelendi-1068044685.html
Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' davası ertelendi
Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' davası ertelendi
Metin Gürcan'ın 'casusluk' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Sanık avukatlarının mazaretli üye hakimin yer aldığı duruşma savunma yapmak istediklerini... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T17:13+0300
2023-03-09T17:19+0300
casusluk
metin gürcan
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın ‘casusluk’ suçundan yargılandığı davaya devam edildi.Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.Alınan bilgiye göre, mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve avukatlarına söz verdi.Sanık avukatları, heyetin asıl üyesi olan ve mazereti nedeniyle duruşmada hazır bulunmayan üye hakimin olduğu duruşmada savunma yapmak istediklerini ifade etti.Bunun üzerine mahkeme davayı 15 Haziran'a erteledi.35 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyorİddianamede Gürcan'ın para karşılığında Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Afrin operasyonu öncesi yaşananlar, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği, insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler, S-400'lerin konumlandırılması ile PKK elebaşılarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları gibi bilgileri, yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.Gürcan, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama suçundan müebbet, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme suçundan ise 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde Gürcan'ın iddianamedeki istenen şekilde cezalandırılmasını istemişti.
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casusluk, metin gürcan, dava
casusluk, metin gürcan, dava

Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' davası ertelendi

17:13 09.03.2023 (güncellendi: 17:19 09.03.2023)
© DHAMetin Gürcan
Metin Gürcan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© DHA
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Metin Gürcan'ın 'casusluk' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Sanık avukatlarının mazaretli üye hakimin yer aldığı duruşma savunma yapmak istediklerini ifade etmelerinin ardından dava 15 Haziran'a ertelendi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın ‘casusluk’ suçundan yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.
Alınan bilgiye göre, mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve avukatlarına söz verdi.
Sanık avukatları, heyetin asıl üyesi olan ve mazereti nedeniyle duruşmada hazır bulunmayan üye hakimin olduğu duruşmada savunma yapmak istediklerini ifade etti.
Bunun üzerine mahkeme davayı 15 Haziran'a erteledi.

35 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor

İddianamede Gürcan'ın para karşılığında Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Afrin operasyonu öncesi yaşananlar, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği, insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler, S-400'lerin konumlandırılması ile PKK elebaşılarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları gibi bilgileri, yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.
Gürcan, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama suçundan müebbet, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme suçundan ise 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde Gürcan'ın iddianamedeki istenen şekilde cezalandırılmasını istemişti.
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