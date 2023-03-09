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Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa açıklarındaki depreme ilişkin AFAD'dan açıklama yapıldı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T08:47+0300
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türkiye
bursa
marmara denizi
karacabey
deprem
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Marmara Denizi'nde saat 08.28'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı. Bursa'nın Karacabey açıklarında yaşanan depremin derinliği ise 7 km. olarak paylaşıldı.Samsun'un Bafra açıklarında saat 08.01'de deprem meydana geldi. 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden paylaşım yapıldı. Depremin derinliği 14.1 km olarak açıklanırken Bafra'nın 90.40 km uzaklığında yaşandığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 18.1 km olarak duyurdu.
türkiye
bursa
marmara denizi
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bursa, marmara denizi, karacabey, deprem
bursa, marmara denizi, karacabey, deprem

Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

08:47 09.03.2023
© Fotoğraf : Twitter / Sismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© Fotoğraf : Twitter /
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Ayrıntılar geliyor
Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa açıklarındaki depreme ilişkin AFAD'dan açıklama yapıldı.
Marmara Denizi'nde saat 08.28'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı. Bursa'nın Karacabey açıklarında yaşanan depremin derinliği ise 7 km. olarak paylaşıldı.
Samsun'un Bafra açıklarında saat 08.01'de deprem meydana geldi. 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden paylaşım yapıldı. Depremin derinliği 14.1 km olarak açıklanırken Bafra'nın 90.40 km uzaklığında yaşandığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 18.1 km olarak duyurdu.
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