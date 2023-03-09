https://sputniknews.com.tr/20230309/marmara-denizinde-39-buyuklugunde-deprem-1068019471.html

Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa açıklarındaki depreme ilişkin AFAD'dan açıklama yapıldı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T08:47+0300

2023-03-09T08:47+0300

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türkiye

bursa

marmara denizi

karacabey

deprem

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Marmara Denizi'nde saat 08.28'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı. Bursa'nın Karacabey açıklarında yaşanan depremin derinliği ise 7 km. olarak paylaşıldı.Samsun'un Bafra açıklarında saat 08.01'de deprem meydana geldi. 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden paylaşım yapıldı. Depremin derinliği 14.1 km olarak açıklanırken Bafra'nın 90.40 km uzaklığında yaşandığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 18.1 km olarak duyurdu.

türkiye

bursa

marmara denizi

karacabey

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bursa, marmara denizi, karacabey, deprem