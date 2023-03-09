https://sputniknews.com.tr/20230309/lukasenko-vatana-ihanet-eden-devlet-memurlari-icin-idam-cezasini-getirdi-1068055915.html
Lukaşenko, vatana ihanet eden devlet memurları için idam cezasını getirdi
Lukaşenko, vatana ihanet eden devlet memurları için idam cezasını getirdi
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, vatana ihanet eden devlet memurları için idam cezasını öngören yasayı imzaladı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T22:02+0300
2023-03-09T22:02+0300
2023-03-09T22:02+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
belarus
idam
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun imzaladığı yasanın temel amacı, aşırılık yanlısı ve devlet karşıtı suçlara karşı mücadeleyi güçlendirmek. Yasa, vatana ihanet suçunu işleyen devlet memurları ve askerler için idam cezasının uygulanmasını öngörüyor.Lukaşenko, geçen yılın mayıs ayında da terör eylemi düzenleyenler için idam cezasını getirmişti.
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aleksandr lukaşenko, belarus, idam
aleksandr lukaşenko, belarus, idam
Lukaşenko, vatana ihanet eden devlet memurları için idam cezasını getirdi
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, vatana ihanet eden devlet memurları için idam cezasını öngören yasayı imzaladı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun imzaladığı yasanın temel amacı, aşırılık yanlısı ve devlet karşıtı suçlara karşı mücadeleyi güçlendirmek. Yasa, vatana ihanet suçunu işleyen devlet memurları ve askerler için idam cezasının uygulanmasını öngörüyor.
Lukaşenko, geçen yılın mayıs ayında da terör eylemi düzenleyenler için idam cezasını getirmişti.