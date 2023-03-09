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https://sputniknews.com.tr/20230309/lukasenko-vatana-ihanet-eden-devlet-memurlari-icin-idam-cezasini-getirdi-1068055915.html
Lukaşenko, vatana ihanet eden devlet memurları için idam cezasını getirdi
Lukaşenko, vatana ihanet eden devlet memurları için idam cezasını getirdi
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, vatana ihanet eden devlet memurları için idam cezasını öngören yasayı imzaladı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T22:02+0300
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dünya
aleksandr lukaşenko
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun imzaladığı yasanın temel amacı, aşırılık yanlısı ve devlet karşıtı suçlara karşı mücadeleyi güçlendirmek. Yasa, vatana ihanet suçunu işleyen devlet memurları ve askerler için idam cezasının uygulanmasını öngörüyor.Lukaşenko, geçen yılın mayıs ayında da terör eylemi düzenleyenler için idam cezasını getirmişti.
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aleksandr lukaşenko, belarus, idam
aleksandr lukaşenko, belarus, idam

Lukaşenko, vatana ihanet eden devlet memurları için idam cezasını getirdi

22:02 09.03.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, vatana ihanet eden devlet memurları için idam cezasını öngören yasayı imzaladı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun imzaladığı yasanın temel amacı, aşırılık yanlısı ve devlet karşıtı suçlara karşı mücadeleyi güçlendirmek. Yasa, vatana ihanet suçunu işleyen devlet memurları ve askerler için idam cezasının uygulanmasını öngörüyor.
Lukaşenko, geçen yılın mayıs ayında da terör eylemi düzenleyenler için idam cezasını getirmişti.
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