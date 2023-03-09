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https://sputniknews.com.tr/20230309/lubnanda-bankalar-14-marttan-itibaren-suresiz-greve-baslayacak-1068054528.html
Lübnan'da bankalar 14 Mart'tan itibaren süresiz greve başlayacak
Lübnan'da bankalar 14 Mart'tan itibaren süresiz greve başlayacak
Lübnan Bankalar Birliği, bankaların, bazı mudilerin yabancı para cinsinden mevduatını nakit olarak aynı para biriminden ödemesine veya transfer etmesine... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T21:14+0300
2023-03-09T21:16+0300
ekonomi
lübnan
lübnan bankalar birliği
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Lübnan Bankalar Birliği, bazı vatandaşların mevduatlarını bankadan çekmesine hükmeden mahkeme kararlarını protesto etmek amacıyla 14 Mart'tan itibaren süresiz grev başlatılacağını duyurdu.Lübnan Bankalar Birliği, konuyu görüşmek üzere başkent Beyrut'ta toplantı düzenledi.Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, mevduat sahiplerine ait kalan paraların tükenmesine ve mudiler arasında dolaylı kayırmacılığa neden olacak çelişkili kararlar vermeyi durdurmasını sağlayacacak acil yasal önlemlerin alınması talep edildi.Krizin akılcı, adil ve kesin bir şekilde çözüme kavuşturulması ve özellikle devletin bu alandaki sorumluluğunu üstlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, kendilerine karşı bazı keyfi yargı kararlarındaki yanlışlıkların düzeltilmesi gerektiğine işaret edildi.Açıklamada, son birkaç gün içinde, "çifte standart kullanan" ve bankaları borçlarını mudilere döviz cinsinden ödemeye veya 1 doları 1500 Lübnan lirası üzerinden hesaplayarak yerel para cinsinden ödemeyi kabul etmeye zorlayan yargı kararlarının verilmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.Bu yargı kararları, bankaların, bazı mudilerin yabancı para cinsinden mevduatını nakit olarak aynı para biriminden ödemesine veya transfer etmesine hükmediyor ve bu durum parasını çekemeyen diğer mudilerin aleyhine işlemiş oluyor.Mevcut krize kapsamlı bir çözüm bulunmasından resmi makamların sorumlu tutulduğu açıklamada, 14 Mart'tan itibaren süresiz greve başlanacağı kaydedildi.Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınlarıLübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos 2022'de bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.Beyrut'ta 14 Eylül 2022'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.Bu olayın ardından 16 Eylül 2022'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.
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lübnan, lübnan bankalar birliği

Lübnan'da bankalar 14 Mart'tan itibaren süresiz greve başlayacak

21:14 09.03.2023 (güncellendi: 21:16 09.03.2023)
Lübnan'da yerel para birimi liranın dolar karşısındaki tarihi değer kaybının ardından banknotlar ceplere sığmazken en küçük esnaf dahi para sayma makinesi kullanmak zorunda kalıyor. Başkent Beyrut'taki yollarda "para sayma makinesi ve kasa" reklamları sık görülmeye başlandı.
Lübnan'da yerel para birimi liranın dolar karşısındaki tarihi değer kaybının ardından banknotlar ceplere sığmazken en küçük esnaf dahi para sayma makinesi kullanmak zorunda kalıyor. Başkent Beyrut'taki yollarda para sayma makinesi ve kasa reklamları sık görülmeye başlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
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Lübnan Bankalar Birliği, bankaların, bazı mudilerin yabancı para cinsinden mevduatını nakit olarak aynı para biriminden ödemesine veya transfer etmesine hükmeden mahkeme kararlarını protesto amacıyla greve gidileceğini duyurdu.
Lübnan Bankalar Birliği, bazı vatandaşların mevduatlarını bankadan çekmesine hükmeden mahkeme kararlarını protesto etmek amacıyla 14 Mart'tan itibaren süresiz grev başlatılacağını duyurdu.
Lübnan Bankalar Birliği, konuyu görüşmek üzere başkent Beyrut'ta toplantı düzenledi.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, mevduat sahiplerine ait kalan paraların tükenmesine ve mudiler arasında dolaylı kayırmacılığa neden olacak çelişkili kararlar vermeyi durdurmasını sağlayacacak acil yasal önlemlerin alınması talep edildi.
Krizin akılcı, adil ve kesin bir şekilde çözüme kavuşturulması ve özellikle devletin bu alandaki sorumluluğunu üstlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, kendilerine karşı bazı keyfi yargı kararlarındaki yanlışlıkların düzeltilmesi gerektiğine işaret edildi.
Açıklamada, son birkaç gün içinde, "çifte standart kullanan" ve bankaları borçlarını mudilere döviz cinsinden ödemeye veya 1 doları 1500 Lübnan lirası üzerinden hesaplayarak yerel para cinsinden ödemeyi kabul etmeye zorlayan yargı kararlarının verilmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.
Bu yargı kararları, bankaların, bazı mudilerin yabancı para cinsinden mevduatını nakit olarak aynı para biriminden ödemesine veya transfer etmesine hükmediyor ve bu durum parasını çekemeyen diğer mudilerin aleyhine işlemiş oluyor.
Mevcut krize kapsamlı bir çözüm bulunmasından resmi makamların sorumlu tutulduğu açıklamada, 14 Mart'tan itibaren süresiz greve başlanacağı kaydedildi.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.
Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.
Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos 2022'de bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.
Beyrut'ta 14 Eylül 2022'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.
Bu olayın ardından 16 Eylül 2022'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.
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