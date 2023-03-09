https://sputniknews.com.tr/20230309/litvanya-cumhurbaskani-nauseda-yarin-turkiyeye-geliyor-1068051710.html
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda yarın Türkiye'ye geliyor
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda yarın Türkiye'ye geliyor
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T20:18+0300
2023-03-09T20:18+0300
2023-03-09T20:18+0300
türkiye
gitanas nauseda
türkiye
litvanya
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları başta olmak üzere, ittifakı ilgilendiren konuların ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
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gitanas nauseda, türkiye, litvanya
gitanas nauseda, türkiye, litvanya
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda yarın Türkiye'ye geliyor
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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları başta olmak üzere, ittifakı ilgilendiren konuların ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.