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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/letonya-alkollu-suruculerden-el-konulan-araclari-ukraynaya-gonderiyor-1068052834.html
Letonya, alkollü sürücülerden el konulan araçları Ukrayna'ya gönderiyor
Letonya, alkollü sürücülerden el konulan araçları Ukrayna'ya gönderiyor
Letonya hükümetinin alkollü sürücülerin el konulan araçlarını Ukrayna'ya göndermeye karar verdiği bildirildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T20:39+0300
2023-03-09T20:39+0300
ukrayna krizi
letonya
alkollü araç kullanımı
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Letonya merkezli LSM televizyonunun aktardığına göre Letonya hükümeti, daha önce el konulan alkollü sürücelere ait 8 otomobili Ukrayna’nın ihtiyaçları için bu ülkeye göndermeye karar verdi.Araçların Ukrayna Savunma Bakanlığı, Vinnitsa bölge hastanesi ve Kupyansk'taki (Harkov bölgesi) sağlık kuruluşlarına teslim edilmesi planlanıyor.Letonya Maliye Bakanı Arvils Asheradens, hükümetin kararını ‘Ukrayna'ya verilen desteğe yeni bir katkı’ olarak nitelendirdi.Letonya'da bu yıl yürürlüğe giren ilgili yasaya göre, alkollü araç kullanan vatandaşlar, el konulan araçları için tazminat talep edemiyor. Ülkede bu yılın başından bu yana el konulan yaklaşık 200 araç, açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı.
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letonya, alkollü araç kullanımı
letonya, alkollü araç kullanımı

Letonya, alkollü sürücülerden el konulan araçları Ukrayna'ya gönderiyor

20:39 09.03.2023
© FlickrAlkolmetre
Alkolmetre - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© Flickr
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Letonya hükümetinin alkollü sürücülerin el konulan araçlarını Ukrayna'ya göndermeye karar verdiği bildirildi.
Letonya merkezli LSM televizyonunun aktardığına göre Letonya hükümeti, daha önce el konulan alkollü sürücelere ait 8 otomobili Ukrayna’nın ihtiyaçları için bu ülkeye göndermeye karar verdi.
Araçların Ukrayna Savunma Bakanlığı, Vinnitsa bölge hastanesi ve Kupyansk'taki (Harkov bölgesi) sağlık kuruluşlarına teslim edilmesi planlanıyor.
Letonya Maliye Bakanı Arvils Asheradens, hükümetin kararını ‘Ukrayna'ya verilen desteğe yeni bir katkı’ olarak nitelendirdi.
Letonya'da bu yıl yürürlüğe giren ilgili yasaya göre, alkollü araç kullanan vatandaşlar, el konulan araçları için tazminat talep edemiyor. Ülkede bu yılın başından bu yana el konulan yaklaşık 200 araç, açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı.
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