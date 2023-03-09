https://sputniknews.com.tr/20230309/lavrovdan-bm-genel-sekreterine-suclama-ukrayna-konusunda-tarafsiz-davranmadi--1068038547.html

Lavrov'dan BM Genel Sekreteri'ne suçlama: Ukrayna konusunda tarafsız davranmadı

Lavrov'dan BM Genel Sekreteri'ne suçlama: Ukrayna konusunda tarafsız davranmadı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres'i Ukrayna ile ilgili durum konusunda tarafsız tavır takınmamakla suçladı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T14:50+0300

2023-03-09T14:50+0300

2023-03-09T14:53+0300

dünya

sergey lavrov

bm

rusya

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna ile ilgili durum konusunda tarafsızlığını koruyamadığını belirtti. Lavrov, “BM Genel Sekreteri'nin aslında Ukrayna'nın tek taraflı taleplerini açık bir şekilde imzaladığı için çok üzgünüm, oysa elbette BM Şartı'na göre uluslararası bir bürokrat, BM'deki önde gelen idari yetkili olarak alması tarafsız tutum içinde olması gerekiyor. Bunu bir kez daha başaramadı” ifadelerini kullandı.

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sergey lavrov, bm, rusya, ukrayna