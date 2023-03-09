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https://sputniknews.com.tr/20230309/lavrovdan-bm-genel-sekreterine-suclama-ukrayna-konusunda-tarafsiz-davranmadi--1068038547.html
Lavrov'dan BM Genel Sekreteri'ne suçlama: Ukrayna konusunda tarafsız davranmadı
Lavrov'dan BM Genel Sekreteri'ne suçlama: Ukrayna konusunda tarafsız davranmadı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres'i Ukrayna ile ilgili durum konusunda tarafsız tavır takınmamakla suçladı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T14:50+0300
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dünya
sergey lavrov
bm
rusya
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna ile ilgili durum konusunda tarafsızlığını koruyamadığını belirtti. Lavrov, “BM Genel Sekreteri'nin aslında Ukrayna'nın tek taraflı taleplerini açık bir şekilde imzaladığı için çok üzgünüm, oysa elbette BM Şartı'na göre uluslararası bir bürokrat, BM'deki önde gelen idari yetkili olarak alması tarafsız tutum içinde olması gerekiyor. Bunu bir kez daha başaramadı” ifadelerini kullandı.
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sergey lavrov, bm, rusya, ukrayna
sergey lavrov, bm, rusya, ukrayna

Lavrov'dan BM Genel Sekreteri'ne suçlama: Ukrayna konusunda tarafsız davranmadı

14:50 09.03.2023 (güncellendi: 14:53 09.03.2023)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres'i Ukrayna ile ilgili durum konusunda tarafsız tavır takınmamakla suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna ile ilgili durum konusunda tarafsızlığını koruyamadığını belirtti.
Lavrov, “BM Genel Sekreteri'nin aslında Ukrayna'nın tek taraflı taleplerini açık bir şekilde imzaladığı için çok üzgünüm, oysa elbette BM Şartı'na göre uluslararası bir bürokrat, BM'deki önde gelen idari yetkili olarak alması tarafsız tutum içinde olması gerekiyor. Bunu bir kez daha başaramadı” ifadelerini kullandı.
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