Eksi 40 derecede kızak köpekleriyle kat edilen 70 kilometrelik yol sonunda kuzey ışıkları

© İHA Bilim kurgu filmlerinden bir sahneyi andıran ışıkları görmek için İsveç’i tercih eden Tansel Açıkalınlı, "Bulunduğumuz Kiruna ve Abisko bölgesinin, sahip olduğu coğrafi özellik sebebiyle yıl boyunca havanın açık olma durumu özellikle kış aylarında daha fazla olduğundan kuzey ışıklarını görme ihtimaliniz diğer yerlere göre bir tık daha yüksek. Bu yüzden de bu bölgeyi tercih ettik. Kuzey ışıklarını kovalarken sizi en çok zorlayan şeylerden bir tanesi hava sıcaklığı. Kimi zaman eksi 30, hatta eksi 40’ları bile bulabiliyor. Türkiye’den getirdiğiniz kıyafetler bunlar için yeterli olmuyor. Ne kadar hazırlıklı gelseniz de olmadığını göreceksiniz. Kaldığınız her yerde veya kalacağınız konaklama yerlerinde mutlaka size bu kıyafetleri sağlıyorlar üşümemeniz için fakat yine çok zorlayıcı oluyor. Hiçbirimizin alışık olmadığı bir sıcaklık" dedi.