Kremlin: Rusya, Gürcistan'da yaşanan gelişmelerden endişe duyuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gürcistan'la diplomatik ilişkiler bulunmamasına rağmen Rusya'nın bu ülkede yaşananlardan endişe duyduğunu söyledi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Her şeye rağmen bize komşu bir ülke, Gürcistan'la ilişkilerimiz bulunmamasına rağmen oradaki durumların bizi ilgilendirmemesi imkânsız. Sınırlarımızın çevresinde sükunet bulunması bizim için önemli. Tek yapabileceğimiz şey en iyisini dilemek" dedi.Kremlin'in Gürcistan'da protestolara neden olan yasa tasarısıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını belirten Peskov, Rusya'nın Tiflis'teki düzenlemelere hiçbir şekilde ilham olmadığının altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, "Bu yasaları hazırlama pratiğine bakarsak... Yanlış hatırlamıyorsam ABD, 30'ların sonunda öncü oldu. Eğer doğru anladıysak, tasarılarından biri ABD'nin yasasına çok benziyordu. İkinci versiyonu ABD yasasına daha az benziyordu, ancak doğası gereği çok daha yumuşaktı. Bizim ikisiyle de hiçbir ilgimiz yok" ifadelerini kullandı.'Kuzey Akım'la ilgili Ukraynalı grup iddiasına inanmak zor'Bu arada Peskov, New York Times (NYT) gazetesinin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının işlevsiz hale gelmesine yol açan sabotajların arkasında Ukrayna yanlısı bir grubun olabileceğini gösteren yeni istihbarat verileri elde edildiğine dair haberinden şüphe duyduğunu söyledi.Batı basınında bu konuyla ilgili haberlerin 'senkronize bir şekilde' yayıldığına dikkat çeken Peskov, haberlerde yer alan iddialara inanmanın zor olduğunu vurguladı.Sabotajda Rusya'nın dahli olduğuna dair iddialara da cevap veren Peskov, "En başından beri, bu uluslararası projenin ana hissedarlarından biri olan Rusya'nın kendi bacağına sıkabileceği fikrini muhtemelen ancak iltihaplı bir beyin ortaya atabilirdi. Sanırım bu, otomatik olarak gündeme getirilen saçma bir hipotezdi. Şu anda her ne yaşanırsa yaşansın öncelikle Rusya'yı suçluyorlar, aynı şey Kuzey Akım'da da oldu, bu terör saldırılarında da. Ama tabii ki bu dezenformasyon kesinlikle asılsız ve dayanaksız" diye konuştu.Rusya'nın Kuzey Akım saldırılarının şeffaf bir şekilde soruşturulmasını sağlayacağını kaydeden Peskov, dikkatleri başka yönlere çekme çabalarına son verme çağrısında bulundu.Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında yaşanan patlamalar hakkında Batı basınına yansıyan yeni haberlerin 'koordineli dezenformasyon' olarak nitelemişti.

