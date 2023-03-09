Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230309/kilicdaroglu-yarin-sabah-mansur-baskanimizla-deprem-bolgesine-geciyoruz-1068058585.html
Kılıçdaroğlu: Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz
Kılıçdaroğlu: Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yarın deprem bölgesine gidecekleri bilgisini paylaştı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T23:33+0300
2023-03-09T23:36+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/0e/1044968080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_02cc30ec9cc6faa2fa447563f080b612.jpg
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile sabah deprem bölgesine gideceklerini açıkladı.Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında "Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz" ifadesine yer verdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/0e/1044968080_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_dd4ce63c19af4dde31d49e2d6bb99677.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, deprem
kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, deprem

Kılıçdaroğlu: Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz

23:33 09.03.2023 (güncellendi: 23:36 09.03.2023)
© AAKılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a: Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a: Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yarın deprem bölgesine gidecekleri bilgisini paylaştı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile sabah deprem bölgesine gideceklerini açıkladı.
Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında "Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz" ifadesine yer verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала