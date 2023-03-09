https://sputniknews.com.tr/20230309/kilicdaroglu-yarin-sabah-mansur-baskanimizla-deprem-bolgesine-geciyoruz-1068058585.html
Kılıçdaroğlu: Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz
Kılıçdaroğlu: Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yarın deprem bölgesine gidecekleri bilgisini paylaştı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T23:33+0300
2023-03-09T23:33+0300
2023-03-09T23:36+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş
deprem
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile sabah deprem bölgesine gideceklerini açıkladı.Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında "Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz" ifadesine yer verdi.
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kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, deprem
kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, deprem
Kılıçdaroğlu: Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz
23:33 09.03.2023 (güncellendi: 23:36 09.03.2023) Abone ol
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yarın deprem bölgesine gidecekleri bilgisini paylaştı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile sabah deprem bölgesine gideceklerini açıkladı.
Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında "Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz" ifadesine yer verdi.