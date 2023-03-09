https://sputniknews.com.tr/20230309/kilicdaroglu-yarin-sabah-mansur-baskanimizla-deprem-bolgesine-geciyoruz-1068058585.html

Kılıçdaroğlu: Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz

Kılıçdaroğlu: Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yarın deprem bölgesine gidecekleri bilgisini paylaştı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kemal kılıçdaroğlu

mansur yavaş

deprem

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile sabah deprem bölgesine gideceklerini açıkladı.Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında "Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz" ifadesine yer verdi.

türkiye

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kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, deprem