https://sputniknews.com.tr/20230309/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1068016114.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 00.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T01:16+0300
2023-03-09T01:16+0300
2023-03-09T01:16+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 00.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.