İtalya'da pandemi soruşturması: Siyasi liderler WhatsApp'ta virüsün yayılmasına dair şakalaşmış
13:33 09.03.2023 (güncellendi: 13:48 09.03.2023)
© AFP 2023 / Paolo MirandaМедсестры в защитных костюмах в больнице Кремоны, Италия
© AFP 2023 / Paolo Miranda
Kovid-19 pandemisinin başta en ağır vurduğu ülke olması nedeniyle yıkım benzeri bir süreçten geçen İtalya'da o sırada siyasi liderlerin WhatsApp mesajlaşmalarında ülkenin imajını korumak adına gerçekleri örtbas ettikleri, virüsün yayılması hakkında şakalaştıkları ve anlaşmazlıklar nedeniyle gerekli önlemleri almadıkları ortaya çıktı.
İtalyan siyasetçilerle üst düzey sağlık yetkilileri arasındaki WhatsApp yazışmaları, savcıların eski Başbakan Giuseppe Conte, eski Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve diğer 17 yetkili hakkında pandemiye müdahalede ağır kusur ve insan öldürme şüphesiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında açıldı.
Revealed: Italian leaders tried to protect country’s image at start of pandemic https://t.co/CTI03Yi9Zo— Nino Brodin (@Orgetorix) March 9, 2023
21 Şubat 2020'de Lombardiya'nın güneyindeki Codogno'da saptanan ilk vakayla İtalya, pandeminin derinden sarstığı ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Ardından diğer Avrupa ülkeleri de tümü bariz şekilde İtalya'yla bağlantılı ilk koronavirüs vakalarını bildirmişti.
Ancak 5 Mart 2020 tarihinde yazılan bir WhatsApp mesajında, dönemin Sağlık Bakanı Roberto Speranza, bir meslektaşına, İtalya'nın imajını korumak için Avrupa'nın ilk koronavirüs vakasının Almanya'da tespit edildiğini iddia eden bir raporu 'istismar etmeleri gerektiğini' söyledi.
Soruşturma kapsamındaki isimlerden olan dönemin Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Giuseppe Ruocco, ertesi gün İtalya'dan Avrupa'ya dönen gezginler arasında tespit edilen vakalarla dalga geçer gibi mesaj attı: "Bugün Avusturya'ya 2, Fransa'ya 1 ve İspanya'ya 1 ... ve belki de Almanya'ya 1 Kovid vakası ihraç ettik."
Pandeminin ilk dalgasından en çok etkilenen Lombardiya eyaletindeki Bergamo şehrinde Kovid-19 kurbanlarının yakınlarının bastırmasıyla savcılar tarafından yürütülen soruşturma, yetkililerin Codogno vakası onaylandıktan iki gün sonra salgının başladığı Alzano Lombardo ve Nembro kasabalarını karantinaya almayarak virüsün yayılmasını önlemek için yeterli önlemleri almadığı iddiasına odaklanıyor.
Lombardiya'daki diğer dokuz ve Veneto'daki bir kasabayla birlikte hemen karantinaya alınan Codogno'nun aksine, salgının başlamasından saatler sonra Alzano Lombardo hastanesi yeniden açıldı, Bergamo ise ancak iki hafta sonra Lombardiya'nın tamamıyla birlikte kapanmaya sokuldu.
Pandeminin ilk dalgası sırasında 6 binden fazla ölümün kayıtlara geçtiği Bergamo'da savcılara göre derhal karantinaya alınsaydı 4 bin ölüm önlenebilirdi.
La zona rossa in Lombardia venne poi istituita l'8 marzo, ma l'epidemiologo sostiene di aver lanciato l'allarme diversi giorni prima https://t.co/4oadRlsDj1— Open (@Open_gol) March 6, 2023
Kovid'in hızla yayılmasına koşut, bölgesel ve ulusal yetkililer Lombardiya eyaletini karantinaya alıp almama konusunda aralarında dalaşırken, bölgesel sağlık yetkilileri Aida Andreassi ile Marco Salmoiraghi arasındaki bir WhatsApp yazışması, liderlerin durumun ciddiyetine dair gerçeği saklama girişimine işaret etti.
Andreassi şöyle yazdı:
"Lombardiya bölge başkanının bana ne dediğini biliyor musun? 'Gerçeği söyleyemezsin.' 'Peki, o zaman biz de Çin gibiyiz' dedim. 'Çin'den çok daha kötüyüz, en azından orada bir diktatörlük var' diye cevap verdi."
Kısa süre önce yeniden Lombardiya Bölge Başkanı seçilen Attilio Fontana da soruşturulanlar arasında.
Dönemin Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Ruocco'nun 29 Şubat 2020'de - İtalya'nın karantinaya girmesinden neredeyse iki hafta önce - gönderdiği bir mesaj da pandemi yönetimindeki kaosun göstergesi: "Pek çok şey oluyor: Conte ve Speranza ile çatışan Bilim Komitesi, yeniden düşünmelerini istedi. Bu bir dünya savaşı."
🔵#Covid, inchiesta #Bergamo. "Sta succedendo di tutto: pareri del comitato difformi da Conte e ministro, ripensamenti sollecitati, gente richiamata, la guerra mondiale". Così, nella chat agli atti, l'ex segretario generale del ministero della Salute, Ruocco. pic.twitter.com/gZHAZGicX3— Rai Radio1 (@Radio1Rai) March 5, 2023
Soruşturmanın bir diğer önemli unsuru, İtalya'nın 2006 tarihli ulusal pandemi planının güncellenmiş versiyonunun bulunmadığı iddiası.
Soruşturulan isimlerin savunmalarını sunmalarının ardından, yargıç, onları mahkemeye sevkedip etmemeye karar verecek.
Geçen yaz Mario Draghi başbakanlığındaki hükümet çökene dek sağlık bakanı olarak kalan Speranza, geçen hafta 'her zaman ülkenin özel çıkarları doğrultusunda disiplin ve onurla hareket ettiği konusunda kendini çok sakin ve emin hissettiğini' söyledi.
Andreassi, 'yargının çalışmaları devam ettiği için röportaj vermesinin mümkün olmadığını' söyledi.
Ruocco, röportaj taleplerine yanıt vermedi.
Fontana'nın avukatı, müvekkilinin soruşturmadan resmi olarak haberdar edildiğini ve yorum yapmadan önce yasal belgeyi dikkatlice incelemek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
Beş Yıldız Hareketi'ne liderlik eden dönemin Başbakanı Conte, geçen hafta 'yargıyla derhal işbirliği yapmaya hazır olduğunu, ülke ve İtalyan vatandaşlarıyla yüzleşmek konusunda kendisini sakin hissettiğini' söyledi.