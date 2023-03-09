İstanbul'daki Stanley Kubrick sergisi 2 Nisan'a kadar uzatıldı.

© İstanbul Sinema Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile NuLook Film Yapımcılık'ın da katkı sağladığı sergide, Kubrick'in 1940'larda Look dergisiyle başlayan ilk sanatsal adımlarından, tartışmalara konu olan son filmi Eyes Wide Shut'a kadar 16 filmi kronolojik bir sunumla izleyiciye sunuluyor.