© AAİstanbul'daki Stanley Kubrick sergisi 2 Nisan'a kadar uzatıldı.
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© AA
İstanbul'daki Stanley Kubrick sergisi 2 Nisan'a kadar uzatıldı.
© İstanbul Sinema Müzesiİstanbul Sinema Müzesi'nde devam eden sergiye ilişkin yapılan açıklamada, 1 Ekim 2022'de açılan ve bu ay bitmesi planlanan serginin, yoğun talep üzerine uzatıldığı belirtildi.
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© İstanbul Sinema Müzesi
İstanbul Sinema Müzesi'nde devam eden sergiye ilişkin yapılan açıklamada, 1 Ekim 2022'de açılan ve bu ay bitmesi planlanan serginin, yoğun talep üzerine uzatıldığı belirtildi.
© İstanbul Sinema MüzesiKültür ve Turizm Bakanlığı ile NuLook Film Yapımcılık'ın da katkı sağladığı sergide, Kubrick'in 1940'larda Look dergisiyle başlayan ilk sanatsal adımlarından, tartışmalara konu olan son filmi Eyes Wide Shut'a kadar 16 filmi kronolojik bir sunumla izleyiciye sunuluyor.
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© İstanbul Sinema Müzesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile NuLook Film Yapımcılık'ın da katkı sağladığı sergide, Kubrick'in 1940'larda Look dergisiyle başlayan ilk sanatsal adımlarından, tartışmalara konu olan son filmi Eyes Wide Shut'a kadar 16 filmi kronolojik bir sunumla izleyiciye sunuluyor.
© İstanbul Sinema MüzesiMüzenin sergiye özel tasarlanmış 3. ve 4. katlarındaki özel efektler, modeller ve etkileşimli alanlar, New York'lu yönetmenin mekan ve sinema bağlamında yaratıcılığını gözler önüne sermeyi hedefliyor.
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© İstanbul Sinema Müzesi
Müzenin sergiye özel tasarlanmış 3. ve 4. katlarındaki özel efektler, modeller ve etkileşimli alanlar, New York'lu yönetmenin mekan ve sinema bağlamında yaratıcılığını gözler önüne sermeyi hedefliyor.
© İstanbul Sinema MüzesiZiyaretçilerin Kubrick'in sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini sağlayan sergide, yayınlanmamış birçok belge, obje, senaryo, kamera, lens ve orijinal kostümler de yer alıyor.
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© İstanbul Sinema Müzesi
Ziyaretçilerin Kubrick'in sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini sağlayan sergide, yayınlanmamış birçok belge, obje, senaryo, kamera, lens ve orijinal kostümler de yer alıyor.