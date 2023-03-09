https://sputniknews.com.tr/20230309/israilli-tercuman-netanyahuya-italya-temaslarinda-cevirmenlik-yapmayi-reddetti-1068014509.html

İsrailli tercüman, Netanyahu'ya İtalya temaslarında çevirmenlik yapmayı reddetti

İsrailli tercüman, Netanyahu'ya İtalya temaslarında çevirmenlik yapmayı reddetti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya İtalya temasları sırasında çevirmenlik yapması istenen İsrailli tercüman Olga Padua, bu talebi reddetti. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T00:42+0300

2023-03-09T00:42+0300

2023-03-09T00:43+0300

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İsrailli deneyimli çevirmen Olga Dalia Padua, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun İtalya'ya yapacağı ziyaret sırasında benden çevirmenlik yapmam istendi. Uzun bir süre düşündükten sonra bu talebi reddetme kararı aldım" ifadesini kullandı.Netanyahu'nun basın ofisine hitaben yaptığı açıklamada Padua, şunları kaydetti:'Çocuklarım, faşist ilkeleri savunarak özgürlüğü reddedenlerle işbirliği yapmamı istemedi'Padua, Netanyahu'ya tercümanlık yapmayı kabul etmesi durumunda çocuklarının kendisini affetmeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Netanyahu'dan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.İsrail Başbakanı Netanyahu'nun perşembe günü resmi ziyaret kapsamında İtalya'ya giderek hafta sonunu da bu ülkede geçirmesi planlanıyor.İsrail'de hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı başlatılan protestolar devam ederken bu kapsamda, İtalya ziyaretine hazırlanan Netanyahu'nun havaalanına gitmesini engellemek için yolları kapatma çağrıları yapılmıştı.'The Times of Israel' gazetesinin dünkü haberinde, Netanyahu'nun, tartışmalı yargı düzenlemesine karşı protestolar nedeniyle, Kudüs'ten Tel Aviv'e helikopterle geçmek zorunda kalabileceği belirtilmişti.Ülke genelinde perşembe günü için yolların kapatılması, tren seferlerinin durdurulması gibi günlük hayatı aksatacak 'sivil itaatsizlik eylemleri' çağrısı yapılıyor.

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