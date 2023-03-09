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https://sputniknews.com.tr/20230309/israilli-tercuman-netanyahuya-italya-temaslarinda-cevirmenlik-yapmayi-reddetti-1068014509.html
İsrailli tercüman, Netanyahu'ya İtalya temaslarında çevirmenlik yapmayı reddetti
İsrailli tercüman, Netanyahu'ya İtalya temaslarında çevirmenlik yapmayı reddetti
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya İtalya temasları sırasında çevirmenlik yapması istenen İsrailli tercüman Olga Padua, bu talebi reddetti. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T00:42+0300
2023-03-09T00:43+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
çevirmen
italya
yargı reformu
ret
ortadoğu
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İsrailli deneyimli çevirmen Olga Dalia Padua, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun İtalya'ya yapacağı ziyaret sırasında benden çevirmenlik yapmam istendi. Uzun bir süre düşündükten sonra bu talebi reddetme kararı aldım" ifadesini kullandı.Netanyahu'nun basın ofisine hitaben yaptığı açıklamada Padua, şunları kaydetti:'Çocuklarım, faşist ilkeleri savunarak özgürlüğü reddedenlerle işbirliği yapmamı istemedi'Padua, Netanyahu'ya tercümanlık yapmayı kabul etmesi durumunda çocuklarının kendisini affetmeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Netanyahu'dan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.İsrail Başbakanı Netanyahu'nun perşembe günü resmi ziyaret kapsamında İtalya'ya giderek hafta sonunu da bu ülkede geçirmesi planlanıyor.İsrail'de hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı başlatılan protestolar devam ederken bu kapsamda, İtalya ziyaretine hazırlanan Netanyahu'nun havaalanına gitmesini engellemek için yolları kapatma çağrıları yapılmıştı.'The Times of Israel' gazetesinin dünkü haberinde, Netanyahu'nun, tartışmalı yargı düzenlemesine karşı protestolar nedeniyle, Kudüs'ten Tel Aviv'e helikopterle geçmek zorunda kalabileceği belirtilmişti.Ülke genelinde perşembe günü için yolların kapatılması, tren seferlerinin durdurulması gibi günlük hayatı aksatacak 'sivil itaatsizlik eylemleri' çağrısı yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230307/israil-genelkurmay-baskani-yargi-duzenlemesini-protesto-eden-askerler-konusunda-netanyahuyu-uyardi-1067913069.html
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israil, benyamin netanyahu, çevirmen, italya, yargı reformu, ret, ortadoğu
israil, benyamin netanyahu, çevirmen, italya, yargı reformu, ret, ortadoğu

İsrailli tercüman, Netanyahu'ya İtalya temaslarında çevirmenlik yapmayı reddetti

00:42 09.03.2023 (güncellendi: 00:43 09.03.2023)
© İHA / ABIR SULTANBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© İHA / ABIR SULTAN
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya İtalya temasları sırasında çevirmenlik yapması istenen İsrailli tercüman Olga Padua, bu talebi reddetti.
İsrailli deneyimli çevirmen Olga Dalia Padua, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun İtalya'ya yapacağı ziyaret sırasında benden çevirmenlik yapmam istendi. Uzun bir süre düşündükten sonra bu talebi reddetme kararı aldım" ifadesini kullandı.
Netanyahu'nun basın ofisine hitaben yaptığı açıklamada Padua, şunları kaydetti:

"Benyamin Netanyahu'nun, 9 Mart'ta tercümanlığı için beni önermenizden ötürü teşekkür ederim. Maalesef reddetmem gerekiyordu. Netanyahu'nun siyasi görüşlerine katılmadığım gibi onun liderliğini, İsrail devletinde demokrasi açısından en tehlikeli liderlik olarak görüyorum."

'Çocuklarım, faşist ilkeleri savunarak özgürlüğü reddedenlerle işbirliği yapmamı istemedi'

Padua, Netanyahu'ya tercümanlık yapmayı kabul etmesi durumunda çocuklarının kendisini affetmeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklarım daima yeni iş tekliflerini kabul etmem konusunda beni teşvik ettiler. Ancak bu konuda net bir tavır sergilediler. Faşist ilkeleri savunarak özgürlüğü reddedenlerle işbirliği yapmamı istemediler ve ben de onların sözlerine kulak verdim."
Netanyahu'dan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun perşembe günü resmi ziyaret kapsamında İtalya'ya giderek hafta sonunu da bu ülkede geçirmesi planlanıyor.
İsrail'de hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı başlatılan protestolar devam ederken bu kapsamda, İtalya ziyaretine hazırlanan Netanyahu'nun havaalanına gitmesini engellemek için yolları kapatma çağrıları yapılmıştı.
'The Times of Israel' gazetesinin dünkü haberinde, Netanyahu'nun, tartışmalı yargı düzenlemesine karşı protestolar nedeniyle, Kudüs'ten Tel Aviv'e helikopterle geçmek zorunda kalabileceği belirtilmişti.
Ülke genelinde perşembe günü için yolların kapatılması, tren seferlerinin durdurulması gibi günlük hayatı aksatacak 'sivil itaatsizlik eylemleri' çağrısı yapılıyor.
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