İşini yapan mühendis, 'riskli diye uyardığı için' dayak yedi

Yapı denetim firmasında kontrol mühendisliği yapan Y.Y., yanındaki stajyer A.A. ile birlikte inşaat sahasına girerek beton dökümü sırasında ilk mikserden numune alıyor. Onlar bu numuneyi aldıktan sonra beton mikseri betonu boşaltmaya başlıyor. İşçiler boşaltım esnasında mikserin içine su sıkmaya başlıyor. Durumu fark eden mühendisler ‘bunun yasak olduğunu’ belirterek uyarıda bulunuyor. İkinci mikserde de aynı şey yaşanınca mühendisler yine durumu kalıp ustalarına anlatmaya çalışıyor. Kalıp ustaları mühendisi binanın üst katlarına çağırıyor. Stajyer ve mühendis binaya çıkmaya çalışırken merdivenlerde birden inşaat kalıpçılarının saldırısına uğruyor. Dövülen mühendis ve stajyer darp raporu alıyor, inşaat ustalarından şikâyetçi oluyor.

Dün İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi Başkanı Ümit Alp ile görüştüm. Darp edilen mühendisin görevinin başında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Küçük bir yerde yaşıyoruz. Olay bize ulaşınca konuyu hemen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, belediye başkanlığına aktardık. Savcılık ile bizzat görüştük. Denetimci mühendislerin kamu adına görev yaptığını vurguladık. Başta savcılık çok dikkate almadı ancak olay kamuoyunda ses bulunca ifade vs gerekli adımlar atıldı.”

Uşaklı mühendisler kent meydanında toplanarak meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı. Burada yaptığı konuşmada beton dökülürken su katılmasının mukavemeti düşürdüğüne de dikkat çeken Ümit Alp “Bir daha felaketler yaşanmasın, insanlarımız hayatlarını kaybetmesin diye mücadele eden bir mühendis ve stajyer kardeşimiz tekme tokat dövülerek feci şekilde darp edildi. Meslektaşımızın ve stajyer kardeşimizin tek suçu,güvenli bir bina yapılması için beton kalitesinden ödün vermemek adına beton harcı içerisine sonradan su ilavesini engellemeye çalışmalarıdır. Ne yazık ki bu insanlık dışı saldırı ilk değildir. Yapı denetim firması çalışanları, denetim görevlerini yerine getirirken şantiyelerde aynı riskle her zaman karşı karşıya kalmaktadırlar. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki meslektaşlarımızın can güvenliği yok. Böylesine önemli bir kamu görevini yerine getirirken karşılaştığımız şiddetin hiçbir izahı, gerekçesi, affı olamaz. Bu yüzden tüm halkımızı yanımızda durmaya, destek olmaya davet ediyoruz. Şantiye şefi başında bulunmayan hiçbir şantiyede denetleme işleri yürütülmeyecektir” diye konuştu.