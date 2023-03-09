https://sputniknews.com.tr/20230309/ikby-baskani-barzani-erbilde-almanya-disisleri-bakani-baerbock-ile-gorustu-1068015741.html

IKBY Başkanı Barzani, Erbil'de Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

IKBY Başkanı Barzani, Erbil'de Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ta temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Erbil'de bir araya... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T01:04+0300

2023-03-09T01:04+0300

2023-03-09T01:04+0300

dünya

neçirvan barzani

ikby

almanya

annalena baerbock

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IKBY Başkanlığı'ndan Barzani ve Baerbock'un görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamaya göre Barzani, Almanya'nın Irak ve IKBY'ye askeri, insani ve siyasi yardımları için şükranlarını dile getirerek, terörün ülke için gerçek bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.Baerbock ise Almanya'nın Irak ve IKBY ile ilişkilerine, ülkedeki siyasi ve ekonomik barış ile istikrara büyük önem verdiğinin altını çizerken Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının da önemine işaret etti.Ele alınan konular arasında Erbil ve Bağdat arasında devam eden görüşmeler, Irak ve IKBY'nin komşu ülkelerle ilişkileri ve IKBY'deki mültecilerin durumu da yer aldı.'PKK sınırlarımızda istikrarsızlığa neden olmuştur'Baerbock, Erbil'deki temasları kapsamında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir araya geldi.IKBY Yabancı Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede, Erbil ve Berlin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, IKBY’nin ekonomik çeşitlendirme başta olmak üzere reform gündemi ve Sincar Anlaşması’nın öne çıktığını ifade etti.AA'nın haberine göre Başbakan Barzani, Baerbock ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "PKK sınırlarımızda istikrarsızlığa neden olmuştur. Dileriz bir daha Kürtler adına bölgede istikrarsızlık çıkaramaz" ifadelerine yer verdi. Baerbock, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı ile görüştüBaerbock, dün de başkent Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın Irak'a desteğini ifade ederek, Alman hükümetinin Irak hükümetinin idari ve ekonomik reform çabalarını takdir ettiğini söylemişti.Baerbock, Irak ve Almanya arasındaki ortaklık komisyonunun yeniden çalışmalara başlamasını dilediklerini kaydetmişti.Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Almanya'ya Irak'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Irak'taki Alman şirketleri Irak ekonomisine katkı sunuyor. Irak, Alman teknolojisine ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullanmıştı.

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