https://sputniknews.com.tr/20230309/hdpnin-hazine-yardimina-iliskin-karar-aciklandi-1068040432.html
HDP Hazine yardımı alacak
HDP Hazine yardımı alacak
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırdı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T15:31+0300
2023-03-09T15:31+0300
2023-03-09T15:57+0300
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hdp, anayasa mahkemesi (aym), hazine
hdp, anayasa mahkemesi (aym), hazine
HDP Hazine yardımı alacak
15:31 09.03.2023 (güncellendi: 15:57 09.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırdı.