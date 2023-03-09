https://sputniknews.com.tr/20230309/hdpnin-aymdeki-sozlu-savunmasi-ertelendi-1068027696.html
HDP'nin AYM'deki sözlü savunması ertelendi
HDP'nin AYM'deki sözlü savunması ertelendi
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, parti yetkililerinin sözlü savunmasını 11 Nisan'a erteledi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T12:22+0300
2023-03-09T12:22+0300
2023-03-09T12:24+0300
politika
halkların demokratik partisi (hdp)
anayasa mahkemesi (aym)
savunma
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) açılan davada süreç devam ediyor.Bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda 'ceza davası' prosedürü izleniyor.21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde, HDP'nin sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden istediği süre tamamlandı.Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi.Ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230302/aym-hdpnin-hazine-yardimi-hesabina-bloke-konulmasi-kararinin-kaldirilmasi-istemini-gorusecek-1067706692.html
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halkların demokratik partisi (hdp), anayasa mahkemesi (aym), savunma
halkların demokratik partisi (hdp), anayasa mahkemesi (aym), savunma
HDP'nin AYM'deki sözlü savunması ertelendi
12:22 09.03.2023 (güncellendi: 12:24 09.03.2023) Abone ol
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, parti yetkililerinin sözlü savunmasını 11 Nisan'a erteledi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) açılan davada süreç devam ediyor.
Bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda 'ceza davası' prosedürü izleniyor.
21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde, HDP'nin sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden istediği süre tamamlandı.
Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi.
Ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.
Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.