Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230309/hdpnin-aymdeki-sozlu-savunmasi-ertelendi-1068027696.html
HDP'nin AYM'deki sözlü savunması ertelendi
HDP'nin AYM'deki sözlü savunması ertelendi
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, parti yetkililerinin sözlü savunmasını 11 Nisan'a erteledi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T12:22+0300
2023-03-09T12:24+0300
politika
halkların demokratik partisi (hdp)
anayasa mahkemesi (aym)
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/0e/1044962184_0:246:1341:1000_1920x0_80_0_0_e63a87a7eb71625eb296246109b61d1c.jpg
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) açılan davada süreç devam ediyor.Bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda 'ceza davası' prosedürü izleniyor.21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde, HDP'nin sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden istediği süre tamamlandı.Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi.Ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230302/aym-hdpnin-hazine-yardimi-hesabina-bloke-konulmasi-kararinin-kaldirilmasi-istemini-gorusecek-1067706692.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/0e/1044962184_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_e9c4001acdc5c1c4c889f67afec09ac6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
halkların demokratik partisi (hdp), anayasa mahkemesi (aym), savunma
halkların demokratik partisi (hdp), anayasa mahkemesi (aym), savunma

HDP'nin AYM'deki sözlü savunması ertelendi

12:22 09.03.2023 (güncellendi: 12:24 09.03.2023)
© Fotoğraf : HDPHDP - bayrak - logo
HDP - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© Fotoğraf : HDP
Abone olTelegram
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, parti yetkililerinin sözlü savunmasını 11 Nisan'a erteledi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) açılan davada süreç devam ediyor.
Bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda 'ceza davası' prosedürü izleniyor.
21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde, HDP'nin sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden istediği süre tamamlandı.
Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi.
Ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.
Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
Anayasa Mahkemesi, AYM - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
TÜRKİYE
AYM HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması kararının kaldırılması istemini görüşecek
2 Mart, 12:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала