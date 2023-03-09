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https://sputniknews.com.tr/20230309/gurcistan-parlamentosu-protestolara-neden-olan-yasa-tasarisini-geri-cekti-1068021536.html
Gürcistan parlamentosu, protestolara neden olan yasa tasarısını geri çekti
Gürcistan parlamentosu, protestolara neden olan yasa tasarısını geri çekti
Gürcistan parlamentosu, bu haftanın başında kitlesel protestolara neden olan 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısını geri çekme kararı aldığını duyurdu. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T10:05+0300
2023-03-09T10:05+0300
dünya
gürcistan
protesto
yasa tasarısı
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Gürcistan parlamentosundaki milletvekilleri, son günlerde başkent Tiflis'de şiddetli protestoları tetikleyen 'yabancı etkinin şeffaflığı' hakkındaki yasa tasarısını geri çekme kararı aldı.Rustavi 2 televizyonun aktardığına göre yapılan ortak açıklamada, "Kabul edilen tasarının kamuoyunda tartışmalara neden olduğunu görüyoruz. Yalan makinesi, tasarıyı olumsuz bir şekilde sunmayı ve nüfusun belirli bir kesimini yanlış yönlendirmeyi başardı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Tasarıya yanlış biçimde 'Rus yasası' yaftası yapıştırıldı ve ilk oylamada kabul edilmesi halkın bir kısmının gözünde, ülkenin Avrupa rotasından uzaklaşması olarak sunuldu. Buna ek olarak, radikal güçler gençlerin bir kısmını yasa dışı faaliyetlere sürüklemeyi başardı" denildi.Yasanın onaylanmasının ardından önceki gün parlamento binasının önünde toplanan ve binanın bir girişini kapatmaya çalışan göstericiler, emniyet güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtılmıştı.Önceki gün başlayan gösteriler sırasında 70'ten fazla protestocunun gözaltına alındığı ve 50 kadar polisin yaralandığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230308/gurcistanda-iktidara-verilen-sure-bitti-muhalefetten-parlamentoya-girisleri-kapatma-cagrisi-1068006533.html
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gürcistan, protesto, yasa tasarısı
gürcistan, protesto, yasa tasarısı

Gürcistan parlamentosu, protestolara neden olan yasa tasarısını geri çekti

10:05 09.03.2023
© AFP 2023Gürcistan - protesto
Gürcistan - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023
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Gürcistan parlamentosu, bu haftanın başında kitlesel protestolara neden olan 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısını geri çekme kararı aldığını duyurdu.
Gürcistan parlamentosundaki milletvekilleri, son günlerde başkent Tiflis'de şiddetli protestoları tetikleyen 'yabancı etkinin şeffaflığı' hakkındaki yasa tasarısını geri çekme kararı aldı.
Rustavi 2 televizyonun aktardığına göre yapılan ortak açıklamada, "Kabul edilen tasarının kamuoyunda tartışmalara neden olduğunu görüyoruz. Yalan makinesi, tasarıyı olumsuz bir şekilde sunmayı ve nüfusun belirli bir kesimini yanlış yönlendirmeyi başardı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Tasarıya yanlış biçimde 'Rus yasası' yaftası yapıştırıldı ve ilk oylamada kabul edilmesi halkın bir kısmının gözünde, ülkenin Avrupa rotasından uzaklaşması olarak sunuldu. Buna ek olarak, radikal güçler gençlerin bir kısmını yasa dışı faaliyetlere sürüklemeyi başardı" denildi.
Yasanın onaylanmasının ardından önceki gün parlamento binasının önünde toplanan ve binanın bir girişini kapatmaya çalışan göstericiler, emniyet güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtılmıştı.
Önceki gün başlayan gösteriler sırasında 70'ten fazla protestocunun gözaltına alındığı ve 50 kadar polisin yaralandığı belirtiliyor.
Gürcü muhalif politikacı Vaşadze, hükümete verdikleri 1 saatlik sürenin sona erdiğini belirterek protestoculara, milletvekillerinin yarın toplanmasını engellemek için parlamento girişini işgal etme çağrısında bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
DÜNYA
Gürcistan’da iktidara verilen süre bitti: Muhalefetten parlamentoya girişleri kapatma çağrısı
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