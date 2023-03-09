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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/guney-kore-polonyanin-ukraynaya-guney-kore-menseili-parcali-obusleri-tedarik-etmesine-izin-verdi-1068015668.html
Güney Kore, Polonya'nın Ukrayna'ya Güney Kore menşeili parçalı obüsleri tedarik etmesine izin verdi
Güney Kore, Polonya'nın Ukrayna'ya Güney Kore menşeili parçalı obüsleri tedarik etmesine izin verdi
Güney Kore yönetiminin Polonya'nın Ukrayna'ya Güney Kore menşeili bileşenleri içeren obüsleri tedarik etmesine izin verdiği bildirildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T01:04+0300
2023-03-09T01:04+0300
ukrayna krizi
güney kore
ukrayna
polonya
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Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi'nden (DAPA) bir temsilcinin Reuters’e aktardığı üzere Seul yönetimi, Güney Kore menşeili bileşenleri içeren Krab obüslerinin Polonya'dan Ukrayna'ya tekrar ihraç edilmesini onayladı.Polonya’nın ürettiği Krab kundağı motorlu obüslerinde, Güney Kore menşeili K9 Thunder obüsünün lisanslı şasisi ve aynı şekilde lisans ile üretilen İngiliz AS-90 taret sistemi kullanılıyor. Polonyalı obüs üreticisi Huta Stalowa Wola, Samsung Techwin şirketi ile 2014 yılında Polonya'da Güney Kore şasisinin lisanslı üretimi ile ilgili sözleşme imzalamıştı.Polonya, mayıs 2022’de Ukrayna’ya 18 adet Krab obüsünün tedarik edileceğini duyurmuştu. Ancak Güney Kore daha önce kendi teknolojilerinin kullanıldığı silahların tekrar ihracatına izin verdiğini daha önce resmi olarak açıklamamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yılın ekim ayında Valday Tartışma Kulübü’nde yaptığı konuşmada Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah tedarik etmesi halinde Moskova ile Seul arasındaki ilişkilerin bozulacağını ifade etmişti.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol bu açıklamaya yanıt olarak Kiev’e yapılan teslimatların tamamen insani amaçlı olduklarını ve asla silah tedari edilmediğini duyurmuştu. Kasım ayında da Güney Kore Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ölümcül silah tedarikinin imkansızlığına ilişkin tutumlarında değişiklik olmadığını açıklamıştı.
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güney kore, ukrayna, polonya
güney kore, ukrayna, polonya

Güney Kore, Polonya'nın Ukrayna'ya Güney Kore menşeili parçalı obüsleri tedarik etmesine izin verdi

01:04 09.03.2023
© AAGüney Kore
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
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Güney Kore yönetiminin Polonya'nın Ukrayna'ya Güney Kore menşeili bileşenleri içeren obüsleri tedarik etmesine izin verdiği bildirildi.
Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi'nden (DAPA) bir temsilcinin Reuters’e aktardığı üzere Seul yönetimi, Güney Kore menşeili bileşenleri içeren Krab obüslerinin Polonya'dan Ukrayna'ya tekrar ihraç edilmesini onayladı.
Polonya’nın ürettiği Krab kundağı motorlu obüslerinde, Güney Kore menşeili K9 Thunder obüsünün lisanslı şasisi ve aynı şekilde lisans ile üretilen İngiliz AS-90 taret sistemi kullanılıyor. Polonyalı obüs üreticisi Huta Stalowa Wola, Samsung Techwin şirketi ile 2014 yılında Polonya'da Güney Kore şasisinin lisanslı üretimi ile ilgili sözleşme imzalamıştı.
Polonya, mayıs 2022’de Ukrayna’ya 18 adet Krab obüsünün tedarik edileceğini duyurmuştu. Ancak Güney Kore daha önce kendi teknolojilerinin kullanıldığı silahların tekrar ihracatına izin verdiğini daha önce resmi olarak açıklamamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yılın ekim ayında Valday Tartışma Kulübü’nde yaptığı konuşmada Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah tedarik etmesi halinde Moskova ile Seul arasındaki ilişkilerin bozulacağını ifade etmişti.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol bu açıklamaya yanıt olarak Kiev’e yapılan teslimatların tamamen insani amaçlı olduklarını ve asla silah tedari edilmediğini duyurmuştu. Kasım ayında da Güney Kore Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ölümcül silah tedarikinin imkansızlığına ilişkin tutumlarında değişiklik olmadığını açıklamıştı.
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