https://sputniknews.com.tr/20230309/guney-kore-polonyanin-ukraynaya-guney-kore-menseili-parcali-obusleri-tedarik-etmesine-izin-verdi-1068015668.html

Güney Kore, Polonya'nın Ukrayna'ya Güney Kore menşeili parçalı obüsleri tedarik etmesine izin verdi

Güney Kore, Polonya'nın Ukrayna'ya Güney Kore menşeili parçalı obüsleri tedarik etmesine izin verdi

Güney Kore yönetiminin Polonya'nın Ukrayna'ya Güney Kore menşeili bileşenleri içeren obüsleri tedarik etmesine izin verdiği bildirildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T01:04+0300

2023-03-09T01:04+0300

2023-03-09T01:04+0300

ukrayna krizi

güney kore

ukrayna

polonya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0f/1061209403_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_95f1541255973678a4b0191b1a6ebd1d.jpg

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi'nden (DAPA) bir temsilcinin Reuters’e aktardığı üzere Seul yönetimi, Güney Kore menşeili bileşenleri içeren Krab obüslerinin Polonya'dan Ukrayna'ya tekrar ihraç edilmesini onayladı.Polonya’nın ürettiği Krab kundağı motorlu obüslerinde, Güney Kore menşeili K9 Thunder obüsünün lisanslı şasisi ve aynı şekilde lisans ile üretilen İngiliz AS-90 taret sistemi kullanılıyor. Polonyalı obüs üreticisi Huta Stalowa Wola, Samsung Techwin şirketi ile 2014 yılında Polonya'da Güney Kore şasisinin lisanslı üretimi ile ilgili sözleşme imzalamıştı.Polonya, mayıs 2022’de Ukrayna’ya 18 adet Krab obüsünün tedarik edileceğini duyurmuştu. Ancak Güney Kore daha önce kendi teknolojilerinin kullanıldığı silahların tekrar ihracatına izin verdiğini daha önce resmi olarak açıklamamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yılın ekim ayında Valday Tartışma Kulübü’nde yaptığı konuşmada Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah tedarik etmesi halinde Moskova ile Seul arasındaki ilişkilerin bozulacağını ifade etmişti.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol bu açıklamaya yanıt olarak Kiev’e yapılan teslimatların tamamen insani amaçlı olduklarını ve asla silah tedari edilmediğini duyurmuştu. Kasım ayında da Güney Kore Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ölümcül silah tedarikinin imkansızlığına ilişkin tutumlarında değişiklik olmadığını açıklamıştı.

güney kore

ukrayna

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, ukrayna, polonya