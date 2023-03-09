https://sputniknews.com.tr/20230309/fransa-senatosu-emeklilik-yasini-64e-cikaran-maddeyi-onayladi-1068048106.html
Fransa Senatosu, emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddeyi onayladı
Fransa Senatosu, emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddeyi onayladı
Fransa'da Senato, ülke çapında kitlesel grevlere neden olan "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddeyi onayladı. 11... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T19:08+0300
2023-03-09T19:08+0300
2023-03-09T19:08+0300
dünya
sendika
emeklilik
fransa
grev
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Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören madde, Senatoda 115'e karşı 201 oyla kabul edildi. Sendikalar, söz konusu maddenin kabul edilmesi üzerine acil olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeyi talep etti ve 11 Mart'ta bütün sektörleri kapsayan genel grev ve protesto kararı aldı.Fransa'da Senato, ülke çapında kitlesel grevlere neden olan ve milyonlarca kişinin itiraz için sokağa çıktığı reformun "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini kabul etti.Tartışmalı emeklilik reformunun bazı maddeleri Senatoda oylamaya sunuldu. İşçi ve emeçilerin karşı çıkmasına rağmen emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören madde, 115'e karşı 201 oyla kabul edildi. Reformun diğer maddeleri de Senatoda görüşülmeye devam edecek.Başbakan Elisabeth Borne, oylamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tartışmalara rağmen oylamanın böyle sonuçlanması beni memnun etti." ifadesini kullandı.Sendikalardan grev kararıSendikalar, söz konusu maddenin kabul edilmesi üzerine acil olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme talep ettiklerini duyurdu.Sendikalar, 11 Mart Cumartesi günü için bütün sektörleri kapsayan genel grev ve protesto kararı aldı.Fransa'da reforma karşı 7 Mart'ta gidilen grevlerle sendikalara göre 3,5 milyon kişi protesto gösterileri düzenlemiş, İçişleri Bakanlığı ise bu sayının 1,28 milyon olduğunu açıklamıştı.
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sendika, emeklilik, fransa, grev
sendika, emeklilik, fransa, grev
Fransa Senatosu, emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddeyi onayladı
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Fransa'da Senato, ülke çapında kitlesel grevlere neden olan "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddeyi onayladı. 11 Mart'ta genel grev yapılacak.
Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören madde, Senatoda 115'e karşı 201 oyla kabul edildi. Sendikalar, söz konusu maddenin kabul edilmesi üzerine acil olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeyi talep etti ve 11 Mart'ta bütün sektörleri kapsayan genel grev ve protesto kararı aldı.
Fransa'da Senato, ülke çapında kitlesel grevlere neden olan ve milyonlarca kişinin itiraz için sokağa çıktığı reformun "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini kabul etti.
Tartışmalı emeklilik reformunun bazı maddeleri Senatoda oylamaya sunuldu. İşçi ve emeçilerin karşı çıkmasına rağmen emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören madde, 115'e karşı 201 oyla kabul edildi. Reformun diğer maddeleri de Senatoda görüşülmeye devam edecek.
Başbakan Elisabeth Borne, oylamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tartışmalara rağmen oylamanın böyle sonuçlanması beni memnun etti." ifadesini kullandı.
Sendikalardan grev kararı
Sendikalar, söz konusu maddenin kabul edilmesi üzerine acil olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme talep ettiklerini duyurdu.
Sendikalar, 11 Mart Cumartesi günü için bütün sektörleri kapsayan genel grev ve protesto kararı aldı.
Fransa'da reforma karşı 7 Mart'ta gidilen grevlerle sendikalara göre 3,5 milyon kişi protesto gösterileri düzenlemiş, İçişleri Bakanlığı ise bu sayının 1,28 milyon olduğunu açıklamıştı.