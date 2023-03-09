https://sputniknews.com.tr/20230309/fk-zenitten-hataydaki-depremzedelere-insani-yardim-1068048489.html

FK Zenit, Gökhan Zan'ın destek çağrısına yanıt verdi: Hatay’daki spor okullarına yardım gönderildi

FK Zenit, Gökhan Zan'ın destek çağrısına yanıt verdi: Hatay’daki spor okullarına yardım gönderildi

Rus futbol kulübü FK Zenit, Hatay’daki spor okullarına insani yardım gönderdi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T19:29+0300

2023-03-09T19:29+0300

2023-03-09T19:33+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

zenit

gökhan zan

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Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine dayanışma çağrısı yapan Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Gökhan Zan'a Rusya Futbol Premier Ligi’nin son şampiyonu FK Zenit'den yanıt geldi. Rusya Futbol Premier Ligi’nin son şampiyonu FK Zenit, başta İskenderun olmak üzere Hatay ilindeki spor okullarına insani yardım gönderdi.İnsani yardım arasında temel ihtiyaç malzemeleri, çocuk eşyaları, çeşitli spor kıyafetleri ve gıda ürünleri yer aldı.Gökhan Zan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki tüm çocuklar bizden futbol topu istiyordu. Çağrımıza kayıtsız kalmayan Zenit'e depremzede çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürdüğü için teşekkür ederiz" dedi.

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zenit, gökhan zan