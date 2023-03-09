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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230309/fk-zenitten-hataydaki-depremzedelere-insani-yardim-1068048489.html
FK Zenit, Gökhan Zan'ın destek çağrısına yanıt verdi: Hatay’daki spor okullarına yardım gönderildi
FK Zenit, Gökhan Zan'ın destek çağrısına yanıt verdi: Hatay’daki spor okullarına yardım gönderildi
Rus futbol kulübü FK Zenit, Hatay’daki spor okullarına insani yardım gönderdi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
zenit
gökhan zan
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Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine dayanışma çağrısı yapan Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Gökhan Zan'a Rusya Futbol Premier Ligi’nin son şampiyonu FK Zenit'den yanıt geldi. Rusya Futbol Premier Ligi’nin son şampiyonu FK Zenit, başta İskenderun olmak üzere Hatay ilindeki spor okullarına insani yardım gönderdi.İnsani yardım arasında temel ihtiyaç malzemeleri, çocuk eşyaları, çeşitli spor kıyafetleri ve gıda ürünleri yer aldı.Gökhan Zan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki tüm çocuklar bizden futbol topu istiyordu. Çağrımıza kayıtsız kalmayan Zenit'e depremzede çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürdüğü için teşekkür ederiz" dedi.
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zenit, gökhan zan
zenit, gökhan zan

FK Zenit, Gökhan Zan'ın destek çağrısına yanıt verdi: Hatay’daki spor okullarına yardım gönderildi

19:29 09.03.2023 (güncellendi: 19:33 09.03.2023)
© Sputnik / Vyacheslav Evdokimov / Multimedya arşivine gidinZenit fans at Lokomotiv stadium in a 14th round Russian Championship of Russia Premier League match between FC "Volga" (Nizhny Novgorod) and FC "Zenit" (St. Petersburg). (File)
Zenit fans at Lokomotiv stadium in a 14th round Russian Championship of Russia Premier League match between FC Volga (Nizhny Novgorod) and FC Zenit (St. Petersburg). (File) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Vyacheslav Evdokimov
/
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Rus futbol kulübü FK Zenit, Hatay’daki spor okullarına insani yardım gönderdi.
Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine dayanışma çağrısı yapan Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Gökhan Zan'a Rusya Futbol Premier Ligi’nin son şampiyonu FK Zenit'den yanıt geldi.

Rusya Futbol Premier Ligi’nin son şampiyonu FK Zenit, başta İskenderun olmak üzere Hatay ilindeki spor okullarına insani yardım gönderdi.
İnsani yardım arasında temel ihtiyaç malzemeleri, çocuk eşyaları, çeşitli spor kıyafetleri ve gıda ürünleri yer aldı.

Gökhan Zan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki tüm çocuklar bizden futbol topu istiyordu. Çağrımıza kayıtsız kalmayan Zenit'e depremzede çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürdüğü için teşekkür ederiz" dedi.
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