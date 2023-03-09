https://sputniknews.com.tr/20230309/erdogan-turk-is-genel-baskani-atalayla-gorustu-calisma-bakanina-talimat-verdi-oraya-gidiyoruz-1068049552.html
Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'la görüştü: 'Çalışma Bakanı'na talimat verdi, oraya gidiyoruz'
Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'la görüştü: 'Çalışma Bakanı'na talimat verdi, oraya gidiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, kamu işçileri toplu sözleşmesiyle ilgili toplantı yaptı. Atalay, "Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T19:42+0300
2023-03-09T19:42+0300
2023-03-09T20:13+0300
türkiye
ergün atalay
recep tayyip erdoğan
türk-iş
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştüAK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, Atalay'a TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da eşlik etti.Görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken açıklamada bulunan Ergün Atalay, görüşmelerinin ana başlığının 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi olduğunu söylediBuradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmeye gideceklerini belirten Atalay, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Bilgin'e "bu konuyu görüşün" dediğini aktaran Atalay, "Yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanına talimat verdi, oraya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.Atalay, bir soru üzerine, görüşmede seçimle alakalı bir konunun gündeme gelmediğini kaydetti."Asgari ücretle ilgili bir şey gündeme geldi mi?" sorusuna Atalay, "Onla ilgili bir şey konuşmadık. Gündem, geçici işçi, bu hafta çıkar diye tahmin ediyoruz. Kamu sözleşmeleri var. Bir de taşeronun kadro beklentisi var, onları konuştuk" cevabını verdi.
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ergün atalay, recep tayyip erdoğan, türk-iş
ergün atalay, recep tayyip erdoğan, türk-iş
Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'la görüştü: 'Çalışma Bakanı'na talimat verdi, oraya gidiyoruz'
19:42 09.03.2023 (güncellendi: 20:13 09.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, kamu işçileri toplu sözleşmesiyle ilgili toplantı yaptı. Atalay, "Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanı'na talimat verdi, oraya gidiyoruz. imdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü
AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Atalay'a TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da eşlik etti.
Görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken açıklamada bulunan Ergün Atalay, görüşmelerinin ana başlığının 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi olduğunu söyledi
Buradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmeye gideceklerini belirten Atalay, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Bilgin'e "bu konuyu görüşün" dediğini aktaran Atalay, "Yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanına talimat verdi, oraya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
Atalay, bir soru üzerine, görüşmede seçimle alakalı bir konunun gündeme gelmediğini kaydetti.
"Asgari ücretle ilgili bir şey gündeme geldi mi?" sorusuna Atalay, "Onla ilgili bir şey konuşmadık. Gündem, geçici işçi, bu hafta çıkar diye tahmin ediyoruz. Kamu sözleşmeleri var. Bir de taşeronun kadro beklentisi var, onları konuştuk" cevabını verdi.