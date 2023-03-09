https://sputniknews.com.tr/20230309/epdk-23-sirkete-lisans-verdi-1068020347.html
EPDK, 23 şirkete lisans verdi
EPDK, 23 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 23 şirkete lisans verildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T09:28+0300
2023-03-09T09:28+0300
2023-03-09T09:28+0300
ekonomi
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
resmi gazete
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, elektrik piyasasında 1 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi. 1 şirketin de üretim lisansı iptal edildi.Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 18 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221019/enerjide-acele-kamulastirma-kararlari-1062474593.html
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), resmi gazete
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), resmi gazete
EPDK, 23 şirkete lisans verdi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 23 şirkete lisans verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 1 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi. 1 şirketin de üretim lisansı iptal edildi.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 18 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.