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https://sputniknews.com.tr/20230309/enkazda-altinlari-bulundu-sevincle-kosarken-bayildi-1068039614.html
Enkazda altınları bulundu, sevinçle koşarken bayıldı
Enkazda altınları bulundu, sevinçle koşarken bayıldı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evleri yıkılan bir ailenin enkaz altında kalan altınları bulundu, haberi alınca koşarak gelen kadın sevinçten bayıldı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T15:04+0300
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yaşam
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremlerin ardından ilçede yaşayan Adem ve İsmigül Ertuğrul çiftinin evleri yıkıldı. Ertuğrul çifti, kendi imkanlarıyla enkaz altında kalan ziynet eşyalarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadı. Bunun üzerine bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Kenan Mete ile görüşen aile ziynet eşyalarının bulunduğu bölgeyi tarif etti. Ailenin belirttiği bölgede arama yapan firma bir süre sonra yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınlara ulaştı.Altınların bulunması üzerine Mete, aileye haber verdi. Eşyalarının bulunduğunu duyan İsmigül Ertuğrul, sevinçle koşarak gelirken baygınlık geçirdi. Bayılan kadına eşi ve çevredekiler müdahale ederek ayılmasını sağladı. Ertuğrul çiftine altınları güvenlik güçleri tarafından tutulan tutanağın ardından teslim edildi.Ertuğrul çifti, bölgede çalışma yapan depremin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan tüm ekiplere teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230309/agir-hasarli-binalar-yikiliyor-film-izler-gibi-izlediler-1068037823.html
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deprem, altın, bina
deprem, altın, bina

Enkazda altınları bulundu, sevinçle koşarken bayıldı

15:04 09.03.2023
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇINEnkazda altınları bulundu, sevinçle koşarken bayıldı
Enkazda altınları bulundu, sevinçle koşarken bayıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evleri yıkılan bir ailenin enkaz altında kalan altınları bulundu, haberi alınca koşarak gelen kadın sevinçten bayıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Depremlerin ardından ilçede yaşayan Adem ve İsmigül Ertuğrul çiftinin evleri yıkıldı. Ertuğrul çifti, kendi imkanlarıyla enkaz altında kalan ziynet eşyalarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadı. Bunun üzerine bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Kenan Mete ile görüşen aile ziynet eşyalarının bulunduğu bölgeyi tarif etti. Ailenin belirttiği bölgede arama yapan firma bir süre sonra yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınlara ulaştı.
Altınların bulunması üzerine Mete, aileye haber verdi. Eşyalarının bulunduğunu duyan İsmigül Ertuğrul, sevinçle koşarak gelirken baygınlık geçirdi. Bayılan kadına eşi ve çevredekiler müdahale ederek ayılmasını sağladı. Ertuğrul çiftine altınları güvenlik güçleri tarafından tutulan tutanağın ardından teslim edildi.
Ertuğrul çifti, bölgede çalışma yapan depremin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan tüm ekiplere teşekkür etti.
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
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