https://sputniknews.com.tr/20230309/egm-duyurdu-depreme-iliskin-provokatif-paylasim-yapan-29-kisi-tutuklandi-1068047001.html

EGM duyurdu: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 29 kişi tutuklandı

EGM duyurdu: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 29 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesaplarından depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 157 kişinin gözaltına alındığını 29 kişinin ise... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T18:35+0300

2023-03-09T18:35+0300

2023-03-09T18:35+0300

türkiye

provokasyon

provakatif paylaşımlar

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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EGM, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 1139 hesap yöneticisinden 651'i hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1139 hesap yöneticisinden 651'i hakkında adli işlem başlatıldı.Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 157 şüpheliden 29'u tutuklandı.Öte yandan, depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı."Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.

türkiye

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Sputnik Türkiye

provokasyon, provakatif paylaşımlar, emniyet genel müdürlüğü (egm)