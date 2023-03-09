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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230309/dunya-kupasinda-kullanilan-konteynerler-depremzedelerin-yeni-evi-olacak-1068030084.html
Dünya Kupası'nda kullanılan konteynerler depremzedelerin yeni evi olacak
Dünya Kupası'nda kullanılan konteynerler depremzedelerin yeni evi olacak
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için hazırlanan, her biri 18 metrekarelik konteynerler, Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T12:43+0300
2023-03-09T12:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
konteyner
dünya kupası
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Dünya Kupası'nda personel başta olmak üzere futbolseverlerin konakladığı konteynerler, Katar tarafından Türkiye'ye gönderilerek depremzedelerin hizmetine sunuldu.Toplamda gönderilecek 10 bin konteynerden 5 binin kurulacağı Hatay'da, İskenderun kara yolu üzerinde hazırlanan alanda, içerisinde yatak, duş ve tuvaletin bulunduğu 600 konteynerin kurulumunda son aşamaya gelindi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/adiyamandan-osblere-konteyner-kentler-kurulmali-cagrisi-hayalet-sehir-olmaya-basladik-1067852597.html
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deprem, konteyner, dünya kupası
deprem, konteyner, dünya kupası

Dünya Kupası'nda kullanılan konteynerler depremzedelerin yeni evi olacak

12:43 09.03.2023
© AADünya Kupası'nda kullanılan konteynerler depremzedelerin yeni evi olacak
Dünya Kupası'nda kullanılan konteynerler depremzedelerin yeni evi olacak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için hazırlanan, her biri 18 metrekarelik konteynerler, Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak.
Dünya Kupası'nda personel başta olmak üzere futbolseverlerin konakladığı konteynerler, Katar tarafından Türkiye'ye gönderilerek depremzedelerin hizmetine sunuldu.
Toplamda gönderilecek 10 bin konteynerden 5 binin kurulacağı Hatay'da, İskenderun kara yolu üzerinde hazırlanan alanda, içerisinde yatak, duş ve tuvaletin bulunduğu 600 konteynerin kurulumunda son aşamaya gelindi.
Adıyaman - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Adıyaman'dan 'OSB'lere konteyner kentler kurulmalı' çağrısı: 'Hayalet şehir olmaya başladık'
6 Mart, 07:47
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