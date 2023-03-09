https://sputniknews.com.tr/20230309/dunya-kupasinda-kullanilan-konteynerler-depremzedelerin-yeni-evi-olacak-1068030084.html

Dünya Kupası'nda kullanılan konteynerler depremzedelerin yeni evi olacak

Dünya Kupası'nda kullanılan konteynerler depremzedelerin yeni evi olacak

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için hazırlanan, her biri 18 metrekarelik konteynerler, Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T12:43+0300

2023-03-09T12:43+0300

2023-03-09T12:43+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

konteyner

dünya kupası

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Dünya Kupası'nda personel başta olmak üzere futbolseverlerin konakladığı konteynerler, Katar tarafından Türkiye'ye gönderilerek depremzedelerin hizmetine sunuldu.Toplamda gönderilecek 10 bin konteynerden 5 binin kurulacağı Hatay'da, İskenderun kara yolu üzerinde hazırlanan alanda, içerisinde yatak, duş ve tuvaletin bulunduğu 600 konteynerin kurulumunda son aşamaya gelindi.

https://sputniknews.com.tr/20230306/adiyamandan-osblere-konteyner-kentler-kurulmali-cagrisi-hayalet-sehir-olmaya-basladik-1067852597.html

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2023

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deprem, konteyner, dünya kupası