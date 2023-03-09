https://sputniknews.com.tr/20230309/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068019923.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 18.9500 liradan, euro 20.0120 liradan güne başladı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T09:17+0300
2023-03-09T09:17+0300
2023-03-09T09:18+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
altın
euro
euro/tl
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Serbest piyasada 18,9480 liradan alınan dolar 18,9500 liradan satılıyor. 20,0100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,0120 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18,9430 lira, euronun satış fiyatı ise 19,9770 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 105 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 788 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 138 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1814 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 82.89 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.89 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.438 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/altin-fiyatlarinda-dusus-1067970247.html
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dolar, dolar/tl, altın, euro, euro/tl
dolar, dolar/tl, altın, euro, euro/tl
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:17 09.03.2023 (güncellendi: 09:18 09.03.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 18.9500 liradan, euro 20.0120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,9480 liradan alınan dolar 18,9500 liradan satılıyor. 20,0100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,0120 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,9430 lira, euronun satış fiyatı ise 19,9770 lira olmuştu.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bin 105 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 788 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 138 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1814 dolar seviyelerinde.
Brent petrolün varil fiyatı 82.89 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.89 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.438 puandan başladı.