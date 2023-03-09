https://sputniknews.com.tr/20230309/cumhurbaskani-erdogan-destici-ile-gorusecek-1068019576.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T09:03+0300

2023-03-09T09:03+0300

2023-03-09T09:03+0300

politika

türkiye

recep tayyip erdoğan

mustafa destici

ak parti

cumhur ittifakı

büyük birlik partisi (bbp)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek.Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmişti.CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olduğunun duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ilk kez bir araya geldi.Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan CNN Türk muhabiri Arda Turan detayları aktardı; Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yılın 3. görüşmesi gerçekleştirildi. Son görüşmenin tarihi ise 16 Şubat'tı. Masada görülen 3 kritik başlık var. Elbette bir tanesi seçimler. Diğer seçimlere dönük hazırlıklar ve tabi ki afet bölgesiydi.Afet bölgesinde yapılan çalışmaların her iki liderin ele aldığı öngörülüyor. Bölgede atılması gereken acil adımlar neler, acil ihtiyaçlar neler? Bunların detaylarına da iki liderin enine boyuna değerlendirdiği ifade ediliyor.Bir yandan seçim takvimi de yaklaşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Mart'ta imzalayacağı, Resmi Gazete'de yayımlanacak o kararnamenin ardından milletvekili listelerinin, ittifak protokolüne ilişkin hazırlıklar da iki liderin masasında kritik başlıklar arasındaydı. AK Parti ve MHP'nin ortak komisyon çalışmaları bir yandan da devam ederken komisyon çalışmaları da her iki liderin gündemindeydi.

https://sputniknews.com.tr/20230127/destici-buyuk-birlik-partisinin-yuzde-30-oy-potansiyeli-var-1066280882.html

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türkiye, recep tayyip erdoğan, mustafa destici, ak parti, cumhur ittifakı, büyük birlik partisi (bbp)