https://sputniknews.com.tr/20230309/cumhurbaskani-erdogan-destici-ile-gorusecek-1068019576.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T09:03+0300
2023-03-09T09:03+0300
2023-03-09T09:03+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
mustafa destici
ak parti
cumhur ittifakı
büyük birlik partisi (bbp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062697234_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9ab05548df67d33318df218743414e83.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek.Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmişti.CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olduğunun duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ilk kez bir araya geldi.Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan CNN Türk muhabiri Arda Turan detayları aktardı; Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yılın 3. görüşmesi gerçekleştirildi. Son görüşmenin tarihi ise 16 Şubat'tı. Masada görülen 3 kritik başlık var. Elbette bir tanesi seçimler. Diğer seçimlere dönük hazırlıklar ve tabi ki afet bölgesiydi.Afet bölgesinde yapılan çalışmaların her iki liderin ele aldığı öngörülüyor. Bölgede atılması gereken acil adımlar neler, acil ihtiyaçlar neler? Bunların detaylarına da iki liderin enine boyuna değerlendirdiği ifade ediliyor.Bir yandan seçim takvimi de yaklaşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Mart'ta imzalayacağı, Resmi Gazete'de yayımlanacak o kararnamenin ardından milletvekili listelerinin, ittifak protokolüne ilişkin hazırlıklar da iki liderin masasında kritik başlıklar arasındaydı. AK Parti ve MHP'nin ortak komisyon çalışmaları bir yandan da devam ederken komisyon çalışmaları da her iki liderin gündemindeydi.
https://sputniknews.com.tr/20230127/destici-buyuk-birlik-partisinin-yuzde-30-oy-potansiyeli-var-1066280882.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062697234_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_6440223e6143d749bbfdf5278158cbac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, recep tayyip erdoğan, mustafa destici, ak parti, cumhur ittifakı, büyük birlik partisi (bbp)
türkiye, recep tayyip erdoğan, mustafa destici, ak parti, cumhur ittifakı, büyük birlik partisi (bbp)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek.
Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmişti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olduğunun duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ilk kez bir araya geldi.
Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan CNN Türk muhabiri Arda Turan detayları aktardı; Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yılın 3. görüşmesi gerçekleştirildi. Son görüşmenin tarihi ise 16 Şubat'tı. Masada görülen 3 kritik başlık var. Elbette bir tanesi seçimler. Diğer seçimlere dönük hazırlıklar ve tabi ki afet bölgesiydi.
Afet bölgesinde yapılan çalışmaların her iki liderin ele aldığı öngörülüyor. Bölgede atılması gereken acil adımlar neler, acil ihtiyaçlar neler? Bunların detaylarına da iki liderin enine boyuna değerlendirdiği ifade ediliyor.
Bir yandan seçim takvimi de yaklaşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Mart'ta imzalayacağı, Resmi Gazete'de yayımlanacak o kararnamenin ardından milletvekili listelerinin, ittifak protokolüne ilişkin hazırlıklar da iki liderin masasında kritik başlıklar arasındaydı. AK Parti ve MHP'nin ortak komisyon çalışmaları bir yandan da devam ederken komisyon çalışmaları da her iki liderin gündemindeydi.