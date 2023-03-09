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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici ile bir araya geldi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T19:33+0300
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politika
mustafa destici
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyordu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmişti.
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mustafa destici, recep tayyip erdoğan
mustafa destici, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü

19:33 09.03.2023 (güncellendi: 19:34 09.03.2023)
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.
Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmişti.
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