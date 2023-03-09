https://sputniknews.com.tr/20230309/cumhurbaskani-erdogan-bbp-genel-baskani-destici-ile-gorustu-1068049213.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici ile bir araya geldi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T19:33+0300
2023-03-09T19:33+0300
2023-03-09T19:34+0300
politika
mustafa destici
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyordu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmişti.
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mustafa destici, recep tayyip erdoğan
mustafa destici, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
19:33 09.03.2023 (güncellendi: 19:34 09.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.
Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmişti.